Adjunto denunció persecución

Señaló que los hechos se produjeron llamativamente a partir de las diversas denuncias contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy.

Agregó que desconoce el motivo por el cual está siendo seguido y la denuncia la presentó contra personas innominadas.

Pidió que se tomen todas las providencias debido a la gravedad del hecho, por la investidura que ocupa y por seguridad personal y familiar.

En la denuncia presentó todos los datos de los vehículos que lo siguieron en sus recorridos.

Primeramente citó un auto Toyota Etios, de color gris, con polarizado, y mencionó que en otra ocasión fue seguido por un vehículo Chevrolet Onix Joy, de color blanco. “Todo esto se dio dentro del radio de Asunción, en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo”, especificó el funcionario.

El 9 de setiembre manifestó a Godoy y a otros funcionarios la persecución de la que estaba siendo objeto sin recibir una respuesta. “Todos se dieron a silencio”, dijo en la denuncia.

“La denuncia no es contra Miguel Godoy, pero esta gente me siguió justo después de las denuncias. Me llama la atención”, señaló el defensor adjunto a radio Monumental 1080 AM.