Adjudican kits para test Covid y entrega se daría recién en 10 días

Las firmas Infotec SA y Biotec del Paraguay SA fueron las elegidas por la cartera sanitaria, de las cinco que se presentaron en esta licitación (ID 383613).

Ambas compañías superaron la evaluación de cumplimientos de requerimientos técnicos y aceptaron, a su vez, durante el proceso de selección proveer los insumos con el precio más bajo.

Las empresas no adjudicadas son: GT Scientific, All Med y Bioanalisis. Las dos últimas quedaron descartadas en el camino por cuestiones técnicas; en tanto que la primera no aceptó disminuir su precio, según informes a los que tuvo acceso esta Redacción.

Infotec y Biotec, por igual, recibirán hoy la resolución de adjudicación firmada por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

En caso de no haber protestas, luego de 48 horas contadas desde la adjudicación se procederá a la firma de los contratos; la cual se prevé que se concrete el lunes 10.

De ser así, las proveedoras tendrán un plazo de siete días –como máximo– para la primera entrega de los productos, que representa el 20% del total de lo adjudicado.

Por lo que, hasta que se suscriban las escrituras contractuales, transcurriría una semana más –puede que sea menos, según cada empresa– para que Salud refuerce su stock de insumos para la toma y análisis de test Covid, cuya demanda va en aumento cada día.

SIMULTÁNEO

El monto para la adquisición de medio de transporte viral Covid-19 estaba previsto en G. 7.502.120.000; pero finalmente quedó en G. 6.268.380.000, entre ambas firmas: Infotec G. 3.424.272.000 y Biotec, G. 2.844.108.000. La primera se hará cargo del 60% de los productos; en tanto que la segunda, del 40%, bajo la modalidad de abastecimientos simultáneo.

Este llamado contempla la compra de 250.000 unidades de equipos para toma de muestra que incluye: reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos; kits de ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normativas. Instrumentos de medida, observación y ensayo; equipo de medida, observación y comprobación en laboratorios.

También forman parte del paquete: 60.000 hisopos (tampones quirúrgicos, martillos y malletes, prensas quirúrgicas, etc.) y similar cantidad de tubos de plástico (de ensayo general, suministros y accesorios de laboratorio).

El MSP bajó, en las últimas semanas su ritmo de pruebas, ante el desabastecimiento paulatino de estos insumos claves para la contención de este enemigo invisible.





Cifras

7 días de plazo, tras la firma del contrato, se tiene para la primera entrega correspondiente al 20% del total.



50.000 unidades para toma de muestra (entre ellos reactivos) llegarían en diez días de los 250 mil que fue adjudicado.



6.268.380.000 de guaraníes totalizó el monto de la adjudicación, unos G. 1.233 millones menos de lo previsto al principio.