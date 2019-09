Adelantos en la Serie A y la Liga Española

Por el fútbol español, serán tres los juegos que abrirán la sexta fecha: Real Valladolid vs. Granada desde las 13.00 (en vivo por ESPN), Real Betis vs. Levante a las 14.00 y Barcelona, con Lionel Messi como nuevo The Best, recibiendo a Villarreal a partir de las 15.00 (transmisión de ESPN 2). Barcelona es octavo con 7 puntos.