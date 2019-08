Adaptan al guaraní técnica aplicada en cirugía con pacientes despiertos

PACIENTE DESPIERTO. La cirugía consiste en extraer una parte o todo del tumor cerebral. En este procedimiento se aplica anestesia local, también sedantes para mantener despierto al paciente. Mientras se realiza la neurocirugía, la persona responde preguntas de un neurosicólogo.

ALCANCE. “Al adaptar al guaraní esta cirugía, conseguimos que un mayor número de pacientes tengan acceso. A veces, el paciente no llega a entender la pregunta si es que no le hacés en guaraní. Y en estos tests es importante que el paciente comprenda para ver si se afecta o no algunas funciones primordiales”, explicó el doctor Fabrizio Frutos, jefe del Departamento de Neurocirugía.

El médico comentó que las preguntas que se le hacen al paciente dependen de la región donde está el tumor. “Si el tumor está en la región del habla, son preguntas de denominación, como que diga luna o café en guaraní. Si el tumor está en una región para entender, se ponen imágenes, y él tiene que decir para qué sirve eso”.

Esta técnica permite reducir posibles complicaciones y alteración de las funciones motoras y sensoriales al ingresar a la cavidad craneana y extirpar el tejido del cerebro. Esto tiene como fin detectar en qué zona del cerebro se presenta una alteración del habla.

Si en el momento en que se estimula la corteza el paciente manifiesta un déficit, esa zona se marca y se indica que no puede ser extraída. Hay varios pacientes en lista de espera para este tipo de cirugías. Las cuatro intervenciones médicas fueron exitosas. Teniendo en cuenta que el 70% de las personas son del interior del país, al adaptar el test al guaraní permite que accedan más personas.