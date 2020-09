Acusan a la Fiscalía de actuar con autoritarismo en causas de Salud

La legisladora expresó que el grupo de legisladores que conforman este frente se encuentran muy preocupados habida cuenta de que no tienen retorno de la Fiscalía.

González sostuvo que el Ministerio Público está actuando con un tinte absolutamente autoritario y sin rendir cuentas.

“Somos un grupo de diputados que habíamos presentado las denuncias, intentamos algunas articulaciones institucionales con la Fiscalía para que nos den los reportes y avances que se están generando en materia de las causas que se abrieron. Nos reunimos con Soledad Machuca, que es la que coordina la Fiscalía de Delitos Económicos. Ella se había comprometido en un primer momento en enviar por lo menos los números de causas, los fiscales asignados y los avances de los procesos, pero nunca se materializó”, manifestó indignada la legisladora.

La congresista manifestó que todo lo que se obtiene “es a través de un peregrinar indigno y dificultoso” por la Fiscalía, con el fin de obtener mayores datos de los procesos que se llevan a cabo.

“Estamos en un escenario límbico sometido a la buena o mala voluntad del Ministerio Público, que no entienden que ellos dentro de un recíproco control nos deberían rendir cuentas de todo aquello que merece o debe ser público. Tenemos un Ministerio que se apropia de las causas de corrupción, ellos no están interpretando adecuadamente su propia ley orgánica en donde están previstos los derechos que tenemos las víctimas y los denunciantes. En este caso, las víctimas somos la sociedad, pero no hay ninguna intención, ningún ánimo de entablar ningún diálogo serio”, sostuvo.

“Evidentemente se está actuando con un sospechoso hermetismo y no hay una información fluida entre las partes y eso se debe al tinte absolutamente autoritario que asumió el Ministerio Público de manejar a discreción todo lo que hace en general a corrupción y especialmente estas causas de pandemia”, añadió la parlamentaria.

ARRODILLADOS. En su cuenta personal en las redes sociales, la diputada Kattya González no ahorró calificativos para la Fiscalía al hacer un comentario sobre la libertad ambulatoria conseguida por Édgar Melgarejo, ex titular de la Dinac y quien fue imputado por varios hechos de corrupción en plena pandemia.

“Jueces, fiscales y corruptos que se arrodillan ante el poder político y lamen el suelo que pisan corruptos y ladrones. Robaron en pandemia, pero tienen contactos y eso es suficiente en Paraguay, tenemos una Justicia de mierda”, expresó la legisladora.

Dijo que pondrá a consideración de sus colegas algún tipo de pronunciamiento sobre este tema.

Sostuvo que el análisis que hace la Fiscalía es muy simplista. “Acá no es el daño de G. 130 millones solamente. Están haciendo una interpretación del caso minimizando los efectos de todo lo que significó”, señaló.