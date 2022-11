Acusan a ex docentes de colegio de Lambaré por no denunciar abuso

La fiscala Carina Sánchez acusó a la ex directora y a dos ex docentes de un colegio privado de Lambaré, las cuales no habrían dado la intervención requerida y no habrían protegido a un niño de 6 años ante un caso de abuso sexual. Se solicitó el juicio oral por violación del deber del cuidado y obstrucción a la investigación a la ex directora Carolina Urbieta y las ex docentes Gabriela Santiviago y Olga María Feltes, ya que la madre había hecho la denuncia de acoso y luego de abuso y, pese a eso, las profesoras no tomaron las medidas que se requerían.