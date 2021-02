Acuerdo prevé hasta 6 pagos para comerciantes fronterizos

El subsecretario de Estado explicó que el subsidio que entregará el Fisco a estas personas será de G. 1.096.419, lo que representa el 50% del salario mínimo vigente. Estos pagos, no obstante, dependerán de la disponibilidad presupuestaria, ya que para este programa se utilizarán solamente los USD 10 millones no ejecutados del Pytyvõ 2.0, no así los fondos del IPS.

Este plan también involucrará a los trabajadores que se encuentran en la informalidad. Para este grupo, la subvención será de G. 500.000 y se podrá entregar hasta en 2 ocasiones, considerando que los no cotizantes ya recibieron 3 transferencias mediante ambas etapas del Pytyvõ.

Tras el acuerdo con los comerciantes el lunes, la cartera se encuentra actualmente finalizando el proyecto de ley, que deberá tener el dictamen favorable de la Abogacía del Tesoro para luego ser remitido al Ejecutivo. De acuerdo con Elizeche, la idea es que la propuesta sea enviada ya la semana que viene al Congreso, con lo que los primeros desembolsos podrían darse a finales de marzo, atendiendo la situación del comercio fronterizo con Argentina.

“Van a ser 2 pagos para informales y 4 para formales, en principio. Si haciéndose esos pagos sobran recursos, los formales podrían recibir dos pagos más para completar 6”, expresó.

Rechazo. El Ministerio de Hacienda también confirmó que vetará la ley sancionada en el Congreso hace unas semanas.

La legislación establece subsidios de entre G. 500.000 y G. 3.000.000 a personas que trabajan en unos quince distritos fronterizos, pero por su generalidad y las complicaciones en las metodologías de registro y pago se la considera inviable.

Si bien en principio hubo un acuerdo del 90% entre Hacienda y comerciantes en que esta propuesta era inaplicable, el convenio pactado el lunes pasado no fue acompañado por los representantes de la ciudad de Encarnación.