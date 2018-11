Acuerdo Mercosur-Unión Europea va camino al fracaso, pese a intentos

Ahora, más que en ocasiones anteriores, las expectativas de culminar exitosamente el proceso y firmar el acuerdo antes de fin de año o a principios del 2019 se desvanecieron por completo. Mientras por el lado del Mercosur ya se llegó al límite de lo que se podría ceder, dicen off the record los negociadores, por el lado de la Unión Europea no ha habido la más mínima señal de concesiones esta vez. Sobre todo, en cuanto a cuotas agrícolas. Antes bien, indicaron, como contraparte se presentaron con exigencias aún mayores. Dentro de la Unión Europea el comisario de Agricultura, Phil Hogan, es uno de los más duros a la hora de hablar de concesiones en materia agrícola. Es también quien responsabiliza al bloque sudamericano de no mejorar su paquete de ofertas.

Los gobiernos del Mercosur intentarán una última ronda, con una reunión de cancilleres en Brasilia, el 6 de diciembre, a la que precederá otro de los equipos negociadores de los 4 países. Esto confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni. Tras estos encuentros, pedirán una última reunión con Hogan y con Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio en la Comisión Europea.

En un tuit que compartió el pasado 19 de noviembre, esta autoridad europea admite: “Aún hay problemas pendientes en las conversaciones, pero espero que las soluciones se encuentren pronto”. Los negociadores mercosurianos no creen que esto vaya a suceder. Por el lado técnico, el proceso quedó estancado. Los cancilleres del Mercosur lo saben, pero intentarán allanar camino por la vía política, para evitar el fracaso.

Las diferencias en áreas claves para las economías de ambos bloques son sobre las cuotas de productos agropecuarios. Por ejemplo, el Mercosur ambicionaba una cuota para la carne de 200.000 toneladas. Europa estaba dispuesta a ceder la mitad de esto. “Ellos quieren liberalizar plenamente los productos que le interesan y a los del Mercosur, ponerles cuotas”, indicó recientemente un integrante del equipo de negociadores de la Cancillería Nacional.

Logan, el comisario europeo de Agricultura, reclama por su lado: “Si se pretende concluir la negociación, Mercosur debe cumplir con los acuerdos relativos a automóviles y componentes, servicios marítimos, lácteos e indicaciones geográficas”.