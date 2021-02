Acuerdo de GAFA en Australia, esperanza para medios de prensa

Los acuerdos de remuneración alcanzados por Google y Facebook con los medios australianos podrían convertirse en un referente para los países que tratan de seguir el mismo camino e, incluso, de reforzar la regulación de los GAFA, como es el caso de la Unión Europea. El mundo entero sigue muy de cerca la iniciativa australiana. Si Google y Facebook parecen haber llegado a una solución en ese país, esto no significa el final de sus problemas.

La Unión Europea, Canadá y otros países esperan también regular el sector. “No hay ninguna duda de que Australia lleva adelante una batalla por procuración para el conjunto del planeta”, afirmó el ministro de Finanzas australiano, Josh Frydenberg. Los gigantes del sector digital no querían que las negociaciones con los medios en Australia fueran obligatorias y que en caso de conflicto se pronunciase un árbitro independiente. Temían un precedente que amenace su modelo económico. Según las autoridades australianas, Google capta el 53% de la publicidad en el país y Facebook, el 28%, mientras que el resto se lo reparten otros actores del mercado, como los grupos de prensa, insuficiente para financiar el periodismo de calidad. La semana última, en medio de la batalla de Facebook con el Gobierno australiano, la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Margrethe Vestager, defendió la directiva europea de copyright –que entrará en vigor en junio– como una herramienta que permitirá a los editores de prensa recibir un pago adecuado por el uso que empresas como Google o Facebook hacen de sus contenidos. En un debate en el Parlamento europeo, Vestager respondió así ante el comentario de una eurodiputada que acusó a las grandes plataformas de abuso de poder, después de que Facebook haya prohibido temporalmente la publicación de noticias australianas, como forma de protesta por el proyecto de ley de ese país que pretende obligar a los gigantes de internet a pactar un precio con los editores. A continuación, se presenta la situación regulatoria a nivel mundial. AUSTRALIA. El Parlamento australiano adoptó este jueves una ley que obliga a los gigantes tecnológicos a remunerar a la prensa por sus contenidos. El texto fue adoptado después de que Facebook y Google alcanzaran acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes. Despeja el camino para que estos dos mastodontes digitales inviertan decenas de millones de dólares en acuerdos de contenido local. Google pagará por las noticias que aparecen en su nueva herramienta Google News Showcase y Facebook remunerará a los proveedores que aparezcan en su producto News, que lanzará en Australia este año. CANADÁ. Canadá ha manifestado su interés en seguir el ejemplo de Australia. El Gobierno anunció el martes que ambos países “continuarán coordinando su trabajo con miras a frenar los perjuicios en línea y a garantizar que los ingresos de los gigantes de internet se repartan de forma más justa con los creadores y los medios”. UNIÓN EUROPEA. Europa es pionera en la regulación de plataformas gracias especialmente a la Reglamentación sobre la Protección de Datos Personales (RGPD) y la directiva de 2019 que instauró los “derechos afines”, un derecho de autor que permite a los medios y agencias de prensa ser remunerados por el uso de sus contenidos en línea. Google, que se había opuesto firmemente a esta directiva, acabó firmando en enero acuerdos de remuneración con varios medios en Francia, primer país en tratar de hacer aplicarla. Otros, como la AFP, todavía no alcanzaron un compromiso con el gigante estadounidense en ese país. EEUU. El debate sobre la regulación de los GAFA se concentra por ahora en la “sección 230” de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que exonera a las plataformas y redes sociales de toda responsabilidad editorial. Joe Biden anunció en enero su intención de eliminar esta disposición. Paralelamente, la idea de obligar a los GAFA a pagar a los medios empieza a ganar adeptos en el Congreso, especialmente desde que en 2019 se introdujo una propuesta de ley para crear un marco para los acuerdos de remuneración de los contenidos de información. REINO UNIDO. El Gobierno presentó un proyecto de regulación de los GAFA, que incluye la creación de una “unidad de mercados digitales”, encargada de velar por la aplicación de un código de conducta más vinculante para los gigantes de internet. Esta unidad, que será creada en abril, está llamada a “reequilibrar” las relaciones entre los medios y estas empresas, supervisando “acuerdos comerciales” que contribuirán a sacar a flote las cabeceras y a financiar un periodismo de calidad. NUEVA ZELANDA. Los dirigentes de NEME, principal grupo nacional de medios, anunciaron el miércoles su intención de abordar con los dirigentes políticos la cuestión de una posible remuneración de sus contenidos, afirmando que el Gobierno “está en estos momentos reuniendo opiniones al respecto”.



El Tesoro de Estados Unidos ya no protegerá tributo de tecnológicas

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, trasladó al resto de ministros de Economía y Finanzas del G20 que su país renuncia al conocido como refugio tributario (Safe Harbor), que era uno de los principales obstáculos para la creación de un impuesto a las grandes compañías digitales. Según publicó el diario The Wall Street Journal, citando a una fuente del Departamento del Tesoro, Yellen dijo a sus colegas internacionales que la Administración del presidente Joe Biden no planea seguir adelante con los planes de su predecesor, Donald Trump, y renuncia al refugio tributario. Esta medida impulsada por el Gobierno de Trump debía permitir que las compañías de servicios digitales pudieran elegir entre el nuevo impuesto que deberían abonar en los países donde ofrecen sus servicios si sale adelante la tasa digital o el sistema actual, por el que se someten a la fiscalidad de la jurisdicción en la que han decidido fijar su sede social. Las grandes tecnológicas, como Google, Facebook y Apple, utilizan muy a menudo esta opción para ubicar su sede en países con una presión fiscal baja y así tributar menos de lo que les tocaría en otros lugares. La negociación para la tasa digital que se lleva a cabo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva meses bloqueada por Estados Unidos, ya que la Administración de Trump había impuesto un veto a un dispositivo que estimaba que iba contra sus empresas.