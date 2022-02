Acuerdo alcanzado con FMI genera fractura en el oficialismo argentino

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”, expresó Kirchner –hijo del ex presidente Néstor Kirchner y de la también ex mandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández– en un comunicado.

Según el político, que mantendrá su escaño como diputado, esa negociación fue llevada adelante “exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación”, a quien remarca nunca dejó de decirle su visión “para no llegar a este resultado”.

Kirchner critica los efectos nocivos que pueda tener ese nuevo acuerdo con el FMI para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares otorgado en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri (2015-2019), un endeudamiento que a su juicio “trajo de regreso a la Argentina al FMI” después de que su padre decidiera cancelar en 2005 una deuda de 9.800 millones de dólares y lograra “desterrar” al FMI por ser “el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia”.

“EL PRESIDENTE SOY YO”. Poco después de conocerse la renuncia del hijo de la vicepresidenta a seguir liderando el bloque oficialista, el presidente Alberto Fernández –quien al anunciar el entendimiento insistió en que el acuerdo no conllevará ajustes– se manifestó sobre el tema. “Hablé el miércoles pasado con Máximo, me contó sus diferencias con este tema. Hoy me llamó, me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia. Cristina tiene sus matices respecto al Fondo, pero hay un punto en que el presidente soy yo. Yo estoy seguro de que tomamos el mejor camino”, aseveró. Fernández, que en 2019 fue elegido por la propia ex presidenta para ser candidato a presidente, remarcó que respeta “la posición de Máximo”.

“Si dijera que Máximo obstruye, sería injusto. Como muchos otros, quiero la unidad en el Frente de Todos y voy a poner mi parte”, agregó.

CONTRA EL FONDO. El kirchnerismo es, desde el comienzo del Gobierno de los Fernández, en diciembre de 2019, el ala del Ejecutivo peronista con el discurso más duro contra el Fondo, y algunos de sus referentes incluso relativizaron que se pudiera caer en cese de pagos con el organismo.

RECLAMO DE CAMBIOS. La decisión de Máximo Kirchner eleva la incertidumbre en el seno de la coalición oficialista –conformada para ganar las elecciones de 2019– por las diferencias entre el kirchnerismo –el ala más izquierdista– y el resto del peronismo, liderado por Fernández, que ya se hicieron patentes en otra crisis hace unos meses, tras la derrota del Gobierno en las primarias legislativas.

“Este acuerdo no es ningún beneficio. Es entregar el país. Primero la Patria, ¿te acordás? ¡Reaccionen!”; escribió en Twitter la ex diputada kirchnerista Fernanda Vallejos.

Para que el nuevo programa con el FMI –que incluye un acuerdo de políticas económicas de dos años y medio y una refinanciación de los vencimientos del crédito que firmó Macri– entre en vigor, deberá antes contar con la aprobación final del directorio del organismo y del Congreso argentino.

En este sentido, el diputado Leopoldo Moreau, otro crítico oficialista con el acuerdo, adelantó este martes la posibilidad de agregar cambios durante su debate parlamentario: “Por lo pronto, vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos que tiene el acuerdo”.



Presidente, de gira

El presidente argentino, Alberto Fernández, partió hacia Moscú para dar comienzo a la gira en la que recorrerá Rusia, China y Barbados y se reunirá con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, y con la primera ministra del país caribeño, Mia Mottley, según un comunicado oficial. La primera actividad oficial del viaje de Fernández será con Putin el 3 de febrero, con una reunión privada seguida por un almuerzo de trabajo en el Kremlin.