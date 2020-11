Actos de graduación ya están habilitados con nuevo decreto

Respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, con la nueva extensión de eventos sociales en espacios públicos o privados, los actos de graduación, tanto para el tercero de la media como en la universidad, ya pueden realizarse.

El máximo permitido de personas es de 100 por evento y debe realizarse siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social de dos metros entre personas. La directora general de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública, la doctora Adriana Amarilla, comentó que estos actos de colación ya pueden realizarse con la habilitación de los eventos sociales, siempre y cuando se cumplan todas las medidas, especialmente el máximo de aforo permitido para los eventos. Recomendó a las instituciones educativas o a las familias organizadoras la contratación de los eventistas, personas que se dedican al rubro y que fueron capacitadas en seguridad sanitaria por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). “Estas personas fueron capacitadas durante la cuarentena, desde marzo que se realizan estos cursos y están preparadas y al tanto de todo lo que debe tenerse en cuenta para las celebraciones sociales”, dijo. Estos actos pueden realizarse igualmente en las instituciones educativas, todo bajo los mismos argumentos. La directora general de Promoción de la Salud expresó además que todas las dudas sobre este tipo de acciones pueden ser disipadas con estos técnicos que se formaron durante el periodo más cerrado de la cuarentena por el Covid-19. “Los colegios grandes pueden organizar mejor incluso el tema de las entradas, para que los diferentes grupos burbuja no tengan ningún acercamiento al ingresar al recinto”, manifestó la especialista. Los integrantes de una misma familia, que son parte del núcleo cercano, como papá, mamá, tutores y alumno, pueden integrar el mismo espacio y establecerse distancias con el resto de los grupos o familias. Sin protocolo El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lanzó semanas atrás su plan de retorno seguro a las aulas, donde no se establecen protocolos para realizar colaciones en los colegios, sean públicos, privados o privados subvencionados. El documento se elaboró sin el consentimiento de los principales gremios docentes y de estudiantes. Las clases presenciales son permitidas solo para los alumnos del tercero de la media, desde el 2 de noviembre pasado hasta fin de mes. La idea, recordó la doctora Amarilla, es justamente dar ese cierre emocional, luego de que muchos de estos adolescentes compartieran casi toda su vida escolar con sus pares. Hasta la fecha, de los 2.000 institutos que ofrecen bachilleratos en todo el país, anunciaron el regreso presencial unos 110, de acuerdo con los datos de la cartera educativa. Si bien el MEC en un comienzo planteaba un retorno inteligente, que no incluya a distritos o departamentos con casos más numerosos, finalmente optó por hacer una apertura a nivel nacional. Año entrante Para el curso lectivo 2021, desde la cartera educativa se propone lo que llaman clases híbridas desde el nivel inicial, de manera escalonada y bajo un operativo similar al que se ve hoy con los del tercero de la media. La doctora Amarilla indicó que todo dependerá de la situación epidemiológica del momento y que es difícil presentar proyectos ahora mismo. “La manera de vivir ya es y será diferente. La única certeza es que no se podrá contar con un inicio de clases masivo para el 2021, tendrá que ser por grupos muy separados, por menos horas de clases presenciales que lo normal y en días diferenciados”, remarcó. Solo en las instituciones educativas públicas (alrededor de 10.000), la matrícula supera los 1.400.000 niños, niñas y jóvenes. Las presenciales para los del tercero de la media se extienden hasta fines de noviembre. Los exámenes siguen de forma virtual.



RESTRICCIONES. Los eventos sociales son para un máximo de 100 personas en cada sitio.



Clases para el 2021. Dependerán de la situación epidemiológica para que sean desde el nivel inicial.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO