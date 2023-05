Acoso en UCA: Enviados del Vaticano se reúnen hoy para indagar denuncia

El Dicasterio para la Educación y la Cultura envió al arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta, y del oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, monseñor Jordi Bertomeu Farnós. Ambos ya se encuentran en el país y estarán durante dos días.

La finalidad de la misión, calificada de “estrictamente eclesial”, es escuchar y buscar ampliar los conocimientos en la causa que data desde el 2014.

El abogado de Belén Whittingslow, Rodrigo Cuevas, comentó a NPY que ayer recibió una llamada del monseñor Javier Pistilli Scorzara, gran canciller de la Universidad Católica, quien le informó sobre la reunión y le solicitó discreción. “Me pidió que asistamos a una reunión con estas personas, con el pedido de que no se informe a la prensa. Pidió que confíe en él, pero le dije que no confío en él y tampoco la familia de Belén, que no confiamos en ninguna autoridad de la Iglesia de acá”, comentó.

Recordó que al pedir discreción, se está actuando de la misma manera que lo hizo Edmundo Valenzuela, quien había pedido a Belén ir a una reunión sin compañía.

“Ella asistió sola porque fue el pedido de Edmundo y le preguntó cuánto quería para callarse. Nuevamente tenemos el mismo modus operandi, lo que buscamos es que esto sea lo más transparente posible, es lo mejor para todos. Porque la verdad es una sola”.

Precisó que asistirán al encuentro, llevarán todas las evidencias de lo que denuncian hace 9 años. Recordó que el Vaticano ya sentó postura sobre el tema al ordenar la destitución de Cristian Kriskovich de la UCA, pero no se cumple. El cardenal Adalberto Martínez había pedido a la institución desvincular del plantel docente a Kriskovich.

EVIDENCIAS. Cuevas contó que mostrarán la pericia del teléfono de Belén, donde se encuentran todos los mensajes que indican que Kriskovich, tenía influencia en la Justicia.

“Usó su influencia y lo hizo para fundir la vida de Belén por el solo hecho de no tener sexo con el profesor, por haberlo denunciado. Queremos ir a juicio oral, queremos que se sepa la verdad, que se haga la pericia del celular para que se sepa de todos los mensajes que el profesor envió a Belén porque tiene directa relación con la causa UCA compra nota. En represalia la hizo incluir en esa causa”.

Por su parte, monseñor Javier Pistilli Scorzara, gran canciller de la Universidad Católica, se refirió al encuentro en una entrevista en una radio local y calificó de “positiva” la llegada de ambos delegados, para tener una visión externa y un complemento a la auditoría interna, a modo de ayudar a “encontrar caminos de solución y pacificación”.

Destacó que la misión se realiza en el marco del ámbito eclesiástico, de acuerdo con el Derecho Canónico de la Iglesia, y que no busca intervenir en los procesos penales o civiles de la Justicia.

Agregó que tras cumplir con su misión con “discreción, objetividad y serenidad”, los delegados deberán remitir un informe al Vaticano.



1.600

mensajes e imágenes que le llegó a enviar el docente Cristian Kriskovich, presentó Belén como evidencia de acoso.



450.000

dólares pidió Kriskovich por daños y perjuicios, tras desestimarse la causa que se consideró “cortejo o galanteo”.



9

años transcurrieron de la denuncia de acoso sexual, que recién este año tuvo intervención de la iglesia.