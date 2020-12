Acogotadas, las mipymes reclaman el pago fraccionado del aguinaldo

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) constituyen uno de los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19, debido a los largos meses en que dejaron de producir y comerciar, incluyendo que la mayoría de ellas no pudieron acceder a créditos para la reactivación de sus actividades y, si lo hicieron, ya no pueden solicitar otros préstamos para cubrir el pago del aguinaldo a sus empleados.

“Los pagos tendrán que ser consensuados y hacerse en dos o más partes”, es la única salida posible que encuentra Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, quien aduce que los acuerdos a los que puedan arribar patrones y empleados serán fundamentales, debido a que la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas no pudieron aún recuperar el capital perdido, debido a que la reactivación de las actividades empezaron a recobrar fuerza recién a partir del pasado mes de setiembre.

Un punto que tienen a favor muchas de las mipymes es que ya adelantaron el pago de vacaciones y el 50% del aguinaldo a sus trabajadores, entre marzo y abril, cuando aún tenían remanentes. En tanto que otras se vieron obligadas a pagar la totalidad del decimotercer salario, debido a que la cuarentena duró más tiempo del que estimaban y a pesar de que la ley solo permite saldar la mitad de ese beneficio durante el año.

MESES DIFÍCILES. “Tuvimos seis meses muy difíciles, en que la mayoría de las mipymes tuvieron que adelantar el pago del 30% al 50% del aguinaldo, aunque aún falta pagar el resto, y la actividad comercial volvió a arrancar con fuerza recién en setiembre, o sea no hubo mucho tiempo para recuperar lo perdido durante los seis meses no trabajados”, remarcó Tavella, a lo que añadió que no resta otra manera más que consensuar pagos a plazos.

El dirigente de las mipymes agregó que muchas de estas empresas, sobre todo las medianas que cuentan con más empleados, deberán volver a recurrir a créditos para poder cubrir el pago de ese derecho, en tanto que otras ya no tienen siquiera posibilidad de prestar dinero, debido a que ya recurrieron a préstamos para capital operativo, por lo que los bancos ya no accederán a volver a concederles más recursos. “Muchas no podrán pagar el aguinaldo completo antes del 31 de diciembre y seguro tendrán que pagar otra parte en enero. A mi criterio, creo que esto es lo razonable, porque si van a los bancos a pedir plata, probablemente, ya no les den porque ya están sobreendeudadas y de alguna manera ya es un pozo perdido, pues el dinero no se destinará a la reactivación de la empresa, sino para un gasto fijo”, explicó Tavella.

ALTOS INTERESES. El sector de los gastronómicos, otro de los más afectados por la larga cuarentena, también afronta problemas para cubrir el decimotercer salario, más aún porque no pudieron acceder a créditos de emergencia ante las altas tasas de intereses.

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), indicó que son alrededor de 9.000 los trabajadores de empresas del sector que deben percibir el beneficio, por lo que ya se llegaron a acuerdos de pagar por partes, más que nada, porque los empleados son conscientes de que las patronales no podrán cubrir el pago de un sola vez.

“Ya no podemos recurrir a préstamos porque ya recurrimos a los créditos del Fogapy, y era de una vez, por eso estábamos pidiendo un préstamo de emergencia con una tasa de interés más baja, justamente para pagar aguinaldos, pero tampoco pudimos conseguir eso. Ya no podemos sobreendeudarnos con los intereses tan altos”, refirió Gayet.