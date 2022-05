Abril cierra con buenas ventas en CDE, gracias a feriados brasileños

El comercio de Ciudad del Este cerró abril con un saldo altamente positivo, según aseguraron los vendedores, comerciantes y trabajadores de la vía pública, gracias a los feriados puentes de la Semana Santa en Brasil, a la fuerte campaña de promoción en la región y a la recuperación del real frente al dólar.

Los feriados de Pascua (13 y 14 de abril) y sobre todo el Día de Tiradentes (21 a 24 de abril) hizo que CDE se vea afectada positivamente, con una gran afluencia de compradores brasileños, que llegaron en gran cantidad hasta la ciudad de Foz de Yguazú (Brasil), donde los sectores privado y público vienen realizando una gran campaña de reactivación del turismo.

Un punto a destacar son las agencias de viaje de la vecina localidad, que ofertan dentro de su paquete de turismo, las visitas a los comercios de la capital del Alto Paraná.

En este punto se debe destacar el trabajo de grandes tiendas y shoppings, que lograron acuerdos comerciales con estas agencias para atraer turistas hacia el lado paraguayo.

Los precios altamente atrayentes en la mayoría de los comercios, hubo un aumento en la búsqueda de productos de electrónicos, celulares de alta gama, bebidas y perfumes finos y otros similares.

PROMOCIÓN. El mes de enero fue bastante modesto y muchos aseguran que tuvo mucho que ver el pleno auge de la tercera ola del Covid-19 en Foz de Yguazú, pero el temor se fue disipando mediante la gran campaña de vacunación que demostró ser efectiva, pues no se repitió el escenario de la segunda ola observada el año pasado, cuando el sistema sanitario literalmente colapsó, al punto de disparar el rumor de un nuevo cierre de la frontera.

“En abril llegó una gran cantidad de turistas y eso fue positivo, solo que el movimiento comercial no es uniforme en toda la ciudad. Hay sectores al que le alcanzó ese flujo y a otros no. Pero si se compara con los dos últimos años, claro que es positivo, pero no se llega a la registrada en el 2019, por ejemplo, aunque si esto se mantiene vamos por buen camino”, refiere Ricardo González, comerciante paraguayo, propietario de una tienda de celulares ubicada sobre la avenida Monseñor Rodríguez.

El comerciante dijo que el fortalecimiento del real ayudó, pues eso hace que los precios sean más competitivos para los brasileños. Entre marzo y abril, la cotización promedio del real por cada dólar se mantuvo entre 4,80 y 4,92. Esto cambió la última semana cuando el dólar llegó a cotizarse a 5,20 reales por dólar. En el mismo periodo, el año pasado cada dólar se cotizaba a 5,67 reales.

PIDEN MEJORAS. Una queja casi unánime es la urgente necesidad de mejorar las condiciones de las calles y avenidas del microcentro de Ciudad del Este, cuyo estado empeora cada vez que se registran copiosas lluvias, provocando raudales que arrastran consigo el asfalto de las principales arterias céntricas.

“Estamos pidiendo que vengan los turistas y nosotros les recibimos con calles destrozadas. Le pedimos a la Municipalidad que haga algo, porque sinceramente, nuestras calles están en muy malas condiciones, proyectamos una muy mala imagen”, refirió Laura Giménez, dueña de un puesto de venta en la zona baja de la avenida Adrián Jara.

Insistió con que la ciudad tiene que mejorar su paupérrima infraestructura. “Hay que hacer un gran esfuerzo entre todos para mejorar la ciudad. Estamos saliendo de una crisis tremenda por culpa de la pandemia y necesitamos sumar esfuerzos entre los sectores público y privado para mejorar nuestras calles, nuestros negocios, mirarles a nuestros turistas y eso es responsabilidad de todos”, resaltó la comerciante.