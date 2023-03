Abogan por una ley contra toda forma de discriminación

Hugo Richer, del Frente Guasu, recordó que la última vez que se trató faltaron tres votos para la aprobación.

“La ley contra todo tipo de discriminación hay que leer, no imaginarse. Algunos leen entre líneas. Cuando dicen inclusión no les gusta. Inclusión significa no discriminar, salvo que haya un diccionario de iluminatis. Este tipo de ley solo es un parche”, remarcó Masi, aunque aclaró que está a favor, en relación al turismo inclusivo.

“Algunas cosas se demonizan. Y hablando de inclusión, hay que excluir discriminar en el sistema educativo”, manifestó.

“Hay una deuda que tiene el Senado con el tema contra todo tipo de discriminación”, insistió la legisladora.

Además, consideró una vergüenza una denuncia en la que una persona tenía que quitarse un piercing para la foto de la cédula. “¿Dónde dice eso? (...) No sé en qué siglo estamos”, fustigó.

También, remarcó que el propio Congreso es una “caja totalmente inaccesible”.

“Suscribo cada palabra (...) Sería interesante traer nuevamente al debate antes de terminar este periodo y darle media sanción”, indicó Silva Facetti, haciendo alusión al discurso de Masi, y la ley contra la discriminación.