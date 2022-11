Abogado de Zapag cree que agresores se habrían fugado

“Ya está siguiendo su proceso de recuperación en su domicilio. La cirugía fue exitosa y esperemos que con el transcurrir de los días tengamos una evaluación completa de su vista”, precisó el abogado durante una entrevista que mantuvo con NPY. En ese sentido, el profesional agregó que durante seis meses el joven no podrá realizar actividades deportivas, debido a la cirugía reconstructiva a la que fue sometido.

El abogado también criticó la lentitud de la investigación del caso, ya que hasta la fecha los procesados no fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pese a la imputación y orden de captura que pesa sobre ellos.

El ATAQUE. El joven Benjamín Zapag (18) sufrió una brutal agresión de parte de rugbistas en el sanitario de una discoteca de Asunción. La Fiscalía imputó a Marcello Giovanni Fretes Laterra y a Héctor Iván Grau Arroyo por lesión grave, luego de ser identificados como los presuntos agresores. Ambos son jugadores de la Selección Nacional Sub 20 de rugby.

Preda indicó que no se sabe nada del paradero de los encausados por la golpiza, aunque ambos tienen orden de detención; cuando los policías fueron a las casas de los sospechosos, no se encontraban.

“Ellos no se sometieron a la orden de detención. Fueron a sus casas y no estaban. La fuga es una probabilidad, ya lo podrían haber hecho. Al no estar en su domicilio ya es una sospecha”, cuestionó.

La audiencia de imposición de medidas cautelares para los jóvenes procesados se debe realizar el próximo jueves 17, a las 09:00 y a las 09:30, a fin de que los imputados comparezcan ante el Juzgado de la Capital. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos.