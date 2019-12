Abogado sostiene que Cartes no cometió un hecho punible

“Esto en Brasil se denomina ‘la denuncia’, que se equipara en Paraguay a la imputación. Esto es el comienzo del proceso (...) El Ministerio Público todavía no escuchó ni dio oportunidad de defensa a ninguno de los imputados. Incluso puede pasar que en el futuro no pidan la condena, sino la absolución”, sostuvo el profesional en comunicación con la 1080 AM.

En ese sentido, señaló que si bien el escrito presentado por los fiscales brasileños ante un juzgado federal de Río de Janeiro puede contener hechos nuevos con relación a otros investigados, no se mencionan nuevas pruebas que involucren al ex presidente paraguayo.

“No hay ningún elemento nuevo en todo lo que se refiere al ex presidente, trata siempre de la carta (de Messer a Cartes), de que él ayudó a que se financie la organización criminal, y a partir de conversaciones de terceras personas que de ninguna manera se vinculan con Horacio Cartes”, expresó Ovelar.

PRISIÓN. También indicó que no existen evidencias que incriminen a Cartes en algún delito y recordó que el órgano que debe resolver el caso no es el Ministerio Público, sino el juzgado. “Aún puede hacerse una desvinculación de él en el futuro por falta de pruebas. Pero tampoco esperamos eso, ellos (los fiscales) consideran en esta etapa que hay elementos para llevarlo a él a una condena”, afirmó

Asimismo, recordó que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil concedió un hábeas corpus y levantó la orden de detención contra el ex mandatario. También precisó que la medida es provisoria y responde al criterio del juez relator, por lo que aún faltan votos de otros miembros que podrían ratificar el levantamiento de la orden de detención o bien revocarla.

“Tenemos claramente lo siguiente: El Superior Tribunal dice que ayudar a un prófugo que pide ayuda para su defensa jurídica no es delito. Luego dice que no hay pruebas de que Horacio Cartes haya entregado esa suma de dinero y luego dice que si ocurrió, no ocurrió en Brasil y no tienen jurisdicción. Por último dice que si él entregó con una finalidad de ayuda jurídica y la persona dio un destino distinto, tampoco es responsable la persona que haya ayudado al imputado”, aseveró. Agregó que el hábeas corpus de Cartes se resolvería el año que viene.