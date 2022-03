Abogado recusó a ministros de la Corte en caso escuchas

Lobo Corbeta denunció ante el JEM a la jueza Montanía. También al fiscal Eduardo Royg por el supuesto irregular espionaje telefónico. La magistrada, por su parte, lo denunció ante la Superintendencia de la Corte, que inició un sumario al abogado, que afirma no tener garantías de que la Corte obre conforme a derecho.

La recusación contra los ministros en su rol, calidad y función de integrantes del JEM se basa en que los mismos emitieron una “opinión extraprocesal” sobre el hecho sometido a consideración del JEM, situación que evidencia un comunicado que había sido divulgado a través del sitio web de la Corte.

Ya el Colegio de Abogados del Paraguay se manifestó ante la grave denuncia de Lobo Corbeta. Pidió al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Ministerio del Interior iniciar cuanto antes una investigación. “Yo denuncié la actuación de la Justicia en mi caso particular y advertía de que me querían instruir un sumario para sacarme la matrícula, y se cumplió, me iniciaron el sumario totalmente infundado. Lo que están buscando es acallarme, que yo deje de quejarme de las actuaciones irregulares de la jueza Rosarito Montanía”, manifestó el abogado en comunicación con ÚH. Inclusive la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), con sede en Madrid, España, se pronunció sobre el caso que afecta al letrado. Repudió las escuchas realizadas al abogado y requirió a la Corte Suprema de Justicia deslindar responsabilidades.