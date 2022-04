Abogado penalista dice que proyecto tiene defectos jurídicos

“Acá hay un error grosero en el proyecto de ley porque primero tocan el artículo 216 del Código Penal y están vinculadas a la seguridad y a proteger la vía, no tiene nada que ver con cerrar rutas”, explicó el letrado durante un debate en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo y de la cual participó también el senador Riera.

Preda indicó que el proyecto tiene muchos otros defectos jurídicos.

“Podemos hablar muy lindo de leyes, cambiar todo y subir penas, pero no va a cambiar si los operadores del sistema no actúan cuando deben de actuar”, prosiguió y enfatizó que la aplicación de la ley no es despejar las rutas, sino llevar la cuestión a un juicio.

“Una ley no funciona mientras no se la ha aplicado”, dijo.

Por su parte, Riera indicó que el proyecto surgió tras un bloqueo de ruta donde una fiscala dijo que no podía intervenir. ”Lo que nosotros queremos es preservar la democracia, no reprimir la ola de manifestación, no para unos pocos”, aseguró.

El parlamentario aseguró que presentaron el proyecto para cubrir un vacío que existe en el Código Penal para castigar a las personas que realizan cierres de rutas.