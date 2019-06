Abogado dice que Consejo no transparentó y proceso es nulo

El abogado Ezequiel Santagada afirmó ayer que el proceso de selección de la terna para elegir a un nuevo ministro de la Corte Suprema por parte del Consejo de la Magistratura podría ser nulo o, en su defecto, algún candidato puede pedir la nulidad de todo el proceso debido a que el organismo no cuenta con registros fílmicos de la sesión del lunes pasado.

“Es inadmisible que en un proceso de selección el Consejo de la Magistratura nos diga que esta parte de la sesión se hace en secreto”, afirmó.

Expresó que “un acto de sincericidio, creo yo, fue cuando el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura dijo que parte del análisis que hicieron fue una búsqueda de Google”.

Santagada, quien es director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), fue el abogado que pidió los registros de las actas y las filmaciones de la sesión del pasado lunes en el Consejo de la Magistratura.

“El objeto era que los registros sean públicos. Si ellos no llegan a tener actas, si no dejaron actas o no dejaron registros fílmicos, va a tener una nulidad flagrante”, expresó.

El Consejo de la Magistratura eligió ayer la terna de candidatos a ministro de la Corte.