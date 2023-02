Abogado de Cartes acusa a Marito de participar en sanciones de EEUU

Señaló que “todo es parte de un complot en el que están metidos actores no solo políticos, sino empresariales. Existe un ataque político, es innegable, no se ocuparían en una persona que no esté ocupando un cargo de poder”.

Golpe. Ovelar dijo además que la comunicación de la sanción financiera de Estados Unidos sobre su cliente fue un golpe muy duro para el Grupo Cartes.

“Desde la comunicación de la sanción se vino analizando los alcances, el sistema financiero se mueve con sensibilidad ante estas situaciones. Entonces lo más sano, luego de escuchar opiniones, se creyó conveniente la salida de Horacio Cartes como una fórmula para evitar que afecten a los negocios. Hay una serie de reglas, entonces cuidando eso es que se toma esta medida”, acotó. Mediante un comunicado, el Grupo Cartes informó ayer que el ex jefe de Estado se apartará de todas las acciones que posee en el conglomerado empresarial, a causa de las sanciones de EEUU.

Al respecto, Ovelar manifestó que “si fuera necesario” Cartes se apartará de todas las empresas. “No puedo decir de cuántas y cómo, pero puedo decir que vamos a hacer lo que la norma diga”, enfatizó.

Respecto al impacto económico que tendrá la última sanción impuesta por el país norteamericano, detalló que van a ir evaluando cada empresa conforme pasen los días.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Las sanciones son permanentes y anulan cualquier operación en el sistema financiero estadounidense. Incluyen a todas las propiedades e intereses en posesión de Cartes y Velázquez que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses.

Las posesiones ahora están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC).

La decisión del Gobierno norteamericano generó todo un revuelo político al interior de la ANR.



Presidente no responde y se toma el día sin actividad

El presidente de la República, Mario Abdo, se mantuvo ayer toda la mañana en Palacio de Gobierno, sin embargo, no se dio a conocer ninguna actividad oficial.

Pese a que en la agenda oficial del mandatario figuraba reuniones con sus principales colaboradores, en Palacio de Gobierno no hubo noticias y la mañana fue distendida, pese al ambiente político crispado que existe al interior de la ANR a pocas semanas de las elecciones generales. La semana pasada, el jefe de Estado realizó varias actividades oficiales en algunas cabeceras departamentales como Misiones, Guairá, Caazapá e Itapúa, donde aprovechó para hacer política partidaria e instar a votar por la lista 1, en medio de sus actos oficiales.