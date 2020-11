Abogada trans pide que le permitan jurar en la Corte

Afirma que le están negando ese derecho como consecuencia de discriminación por su identidad de género.

Ayala culminó sus estudios en la Universidad Nacional del Este, habiendo cumplido con todos los requisitos para poder ejercer su profesión.

Pese a esta situación, afirma que hasta el momento se le niega la posibilidad con el argumento de que su apariencia no concuerda con el nombre masculino, informaron desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Kimberly se ampara en los artículos 25, 33, 35, 40, 46, 47, 86, 88 y 107 de la Constitución Nacional para establecer su reclamo.

Se refiere a los párrafos de la Carta Magna que consagran el derecho a la libertad de expresión de la personalidad, a la igualdad de las personas y las garantías de la igualdad; así como al derecho al trabajo, a la no discriminación y a la libertad de concurrencia.

PRECEDENTE. “Creo que es muy importante que se dé esta matriculación, porque va a quedar como un precedente para chicos, chicas trans y para la comunidad LGBT en general, para que puedan estar seguros de que sus derechos sí van a ser garantizados, como por ejemplo el derecho al trabajo, que siempre fue negado a toda la comunidad”, indicó.

Con pesar admitió que ante la imposibilidad de litigar en los tribunales, se tiene que ganar la vida de otra forma. De momento se desempeña como peluquera, según explicaron las personas que la están representando.

Este lunes 9 de noviembre, Kimberly volverá a hacer el intento de jurar como abogada e irá hasta el Poder Judicial en compañía de varias instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

Organizaciones como Amnistía Internacional, It Gets Better Paraguay, Codehupy, entre otras, están impulsando la campaña Birretes al aire por Kimberly a través de las redes sociales, convocando a la gente a la explanada del Palacio de Justicia, para las 09:30 horas de este lunes.

De esta forma, harán una manifestación para exigir a las autoridades que permitan el juramento de la abogada trans.