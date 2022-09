Abogada dice que van a recurrir a resarcimientos

“Con la sentencia, durante el juicio, se comprobaron 155 casos de víctimas de usura y denuncias falsas. Entonces, esa cantidad de víctimas se encuentran habilitadas a reclamar un resarcimiento”, explicó la abogada en contacto con Radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, la profesional de Derecho insistió que “nosotros, en representación de Mendoza Yampey, estamos habilitados para ejercer esa pretensión de reclamar por la reparación de los daños”.

También indicó que se podrá presentar una demanda ante el fuero civil o el fuero penal para iniciar la diligencia pertinente y resaltó que los plazos dependerán de la actitud de la contraparte, ya que puede presentar acciones para dilatar los procesos.

Por último, la abogada precisó que el resarcimiento debe incluir un monto concreto en forma particular sobre el valor del perjuicio económico. “El daño es particular y eso se tiene que medir en cada caso, no es algo global”, señaló.

El empresario Julio Mendoza Yampey fue demandado por RGD por la suma de G. 5.000 millones y, en el ámbito Penal, por una supuesta estafa de G. 240.554.525.035, de las cuentas en guaraníes; y USD 11.711.977, de sus cuentas en dólares. El prestamista luqueño le había dado a Mendoza un crédito de G. 15.900 millones, de los cuales, con los elevados intereses, llegó a pagar más de lo debido.