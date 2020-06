Abdo ve números favorables para avanzar a fase 3 la próxima semana

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó ayer que ve “números favorables” para avanzar de fase en la cuarentena inteligente prevista para la semana que viene, saliendo así al paso de algunas autoridades sanitarias y hasta del ministro del Interior, Euclides Acevedo, quienes veían con poco optimismo iniciar la fase 3 el 15 de este mes, y hablaban incluso de postergar una semana las actuales medidas sanitarias.

“Ojalá podamos dar buenas noticias al final de semana; porque hoy tenemos números y vemos que hay posibilidad de seguir avanzando gracias al buen comportamiento de la ciudadanía y agradecer también a los medios de comunicación que transmiten nuestra preocupación para generar conciencia”, manifestó.

Asimismo, instó a la población a mantener las normas de higiene y distanciamiento social que hasta ahora han dado buenos resultados.

El titular del Ejecutivo indicó que hasta ahora el impacto del Covid-19 en nuestro país ha sido bajo y dijo estar agradecido con el sacrificio que está haciendo el pueblo, en general, y, en especial, la clase más vulnerable, los sectores comerciantes, gastronómicos, que reclaman mayor velocidad en el avance de las fases.

FRONTERAS

El presidente reiteró que las fronteras seguirán cerradas hasta tanto la propagación del coronavirus esté controlada en los países vecinos.

“Con el dolor en el alma, a quienes están sufriendo quiero enviarles desde el Norte un mensaje, que ese sacrificio que están haciendo, y no me quiero incluir porque realmente ellos son los que están haciendo un gran sacrificio, es para salvar vidas de inocentes paraguayos y paraguayas. Entonces, yo les pido comprensión y hasta disculpas, pero no vamos a poder abrir las fronteras hasta que la propagación del virus esté controlada en nuestros países vecinos y hermanos que están todavía con dificultades, porque todo el esfuerzo que se vino haciendo podemos perder si es que permitimos la apertura de la frontera”, manifestó.

De igual forma, destacó los valores de solidaridad y sacrificio demostrado hasta el momento.

“A lo mejor esto nos obliga a fortalecer los valores auténticos que nunca debimos perder los seres humanos que es la solidaridad, el amor a nuestro prójimo, el trabajo unido, porque, muchas veces, las crisis son oportunidades para unir a nuestro pueblo sobre valores de solidaridad, valores de trabajo, de concordia. Y hoy venimos a renovar ese compromiso en momentos difíciles. Yo sé, hay mucho requerimiento por parte de los habitantes de las ciudades de frontera, principalmente de la frontera con Brasil que están recibiendo tal vez el mayor de los impactos en términos económicos porque viven del turismo”, dijo.



“Queremos erradicar la corrupción”

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo ayer que su Gobierno se encuentra luchando para lograr erradicar flagelos endémicos y sistémicos como la corrupción, pese a las innumerables denuncias que pesan sobre su gestión y la de muchos ministros. El mandatario se refirió a dichos cuestionamientos y afirmó que “es todo mentira” que se haya perdido tiempo y no se logró equipar con insumos a médicos y hospitales. “Siempre queremos hacer más, pero yo me animo a mostrar más y que no sea un simple discurso. Proclamar la verdad en una democracia que se va consolidando, que estamos luchando diariamente contra flagelos endémicos y sistémicos, como la corrupción, y lo hacemos de manera decidida desde el Ejecutivo Nacional y lo vamos a seguir haciendo”, señaló. Afirmó que hoy en día los logros concretados en todas las instituciones son “fácilmente auditables”. Igualmente, aprovechó la ocasión para dar su apoyo a Arnaldo Giuzzio.





Inauguró viviendas en distritos

La comitiva encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez inauguró ayer 328 viviendas populares en tres comunidades de Paso Barreto, Concepción y Horqueta.

El costo de la inversión alcanzó la suma de G. 27.155 millones. La primera habilitación se realizó en Paso Barreto, donde 198 viviendas fueron entregadas a las familias. El costo de la inversión es de G. 16.229.191.875. Luego en Culantrillo, distrito de Concepción, donde fueron entregadas 67 viviendas, cuyo costo alcanza la suma de G. 5.604.005.651. La tercera habilitación fue en Peguahó Loma, Horqueta, con 63 viviendas a un costo de G. 5.322.019.500. Los proyectos fueron encarados por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat..