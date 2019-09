Abdo minimizó advertencia cartista y defendió a Arregui y a Fernández

En medio de las actividades, Abdo respondió sobre la advertencia que lanzaron algunos cartistas de que no terminará su mandato y que se puede reimpulsar el juicio político.

“Que se peleen solos. Yo estoy para trabajar (...) tienen la libertad de decir lo que quieran los demás. Nosotros estamos dispuestos a defendernos”, remarcó el mandatario.

Mario Abdo indicó que solamente llegó a conversar dos veces telefónicamente con Horacio Cartes, pero que no existe ninguna fecha para que ambos se puedan encontrar, tal como plantearon desde la dirigencia colorada.

Insistió en que no está con intenciones de pelear con nadie. “Quiero trabajar con todos. Tienen todo el derecho de hacer lo que ellos consideren justo; vamos a seguir trabajando“, significó.

Seguidamente defendió el eslogan de su Gobierno con la famosa frase “caiga quien caiga”. Sostuvo que es una frase que representa a todo un pueblo que espera que acabe la impunidad.

En ese sentido, defendió la designación de René Fernández y de Arregui en el Gabinete, pese al cuestionamiento del cartismo.

“Demuestra (buena gestión) con su compromiso institucional. Tenemos una unidad anticorrupción, donde hemos de alguna manera elegido a ex fiscales con una trayectoria absolutamente transparente que molesta a muchos”, significó Abdo. Mencionó a René Fernández y “otros ex fiscales que conocen y no son de mi partido y a quienes no podré controlar porque son compromisos institucionales”. Sentenció que el Ejecutivo no es Fiscalía ni el Poder Judicial.

LADRANDO. Por su parte, Nicanor Duarte Frutos, director de Yacyretá, expresó que sigan ladrando aquellos que critican al gobierno de Mario Abdo. Indicó que a medida que reciben críticas es porque están caminando. Reiteró que no van a desanimar la gestión de gobierno.



