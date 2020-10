Abdo habló de crecimiento económico y fue escrachado

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprovechó ayer un acto oficial en la ciudad de Paraguarí para pintar un país de maravillas, muy distinto a aquel que soportan miles de familias que quedaron desempleadas y aquellas que se encuentran en la pobreza absoluta en medio de la pandemia. El jefe de Estado se jactó de que la economía del país tuvo un crecimiento notable en materia económica e incluso dijo que fue el único que se desarrolló de manera positiva en los últimos meses.

“Lo que le hizo brillar a Paraguay ante el mundo es su gente en momentos de crisis como brillamos a lo mejor en otro momento trágico de nuestra historia como la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco. Los paraguayos en los momentos trágicos se unen, son invencibles y es un ejemplo ante el mundo. Y hoy, solo ejemplo, nuestra economía creció en junio y en julio, según el índice mensual de la actividad económica del BCP”, afirmó. Añadió que Paraguay es la única economía en la región que creció 2,9% “y en julio crecimos 0,9%. Nuestro índice de letalidad por la pandemia por Covid-19 es la menor tasa de Latinoamérica. Esos son resultados, son cifras construidas bajo el análisis científico, no son discursos. Paraguay, es número 1 en la región en economía y número 2 en resultados en su política sanitaria”, sostuvo el mandatario, durante la inauguración de del Parque Recreativo y Ecológico Cerro Hu, en Paraguarí, como parte de su jornada de Gobierno en el noveno departamento. “Nuestros índices de letalidad por pandemia, después de Venezuela –de la que dudo– es la de menor tasa en Latinoamérica. Esos no son discursos. Paraguay es número uno en la región en economía y número dos en su política sanitaria”, resaltó. Las expresiones de Abdo no tardaron en ser criticadas en las redes sociales donde los internautas se preguntaron en qué país vive el mandatario.



Alabó a Cartes por obras hechas

En otro momento de su discurso, el presidente de la República Mario Abdo Benítez dijo que pese a todas las dificultades naturales que soportó desde el inicio de su mandato como la sequía, las inundaciones y ahora la pandemia, pudo realizar una inversión histórica en obras de asfaltado, totalizando un total de 1.500 km en todo el país.

No obstante, se acordó del ex mandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y lo tildó como “el Gobierno que más hizo en de la era democrática”

“Nuestro Gobierno en dos años ha entregado 1500 km de rutas pavimentadas, el Gobierno del ex presidente don Horacio Cartes que es el Gobierno que más hizo en la era democrática en 5 años hizo 1.200 km de rutas pavimentadas, y ojalá que el que venga haga más porque de eso se trata”, indicó.

El jefe de Estado volvió a enumerar sus logros y destacó los puentes internacionales que se prevén tener con el Brasil para el “progreso del país”.