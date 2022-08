Abdo dice que HC solo quiere más poder para cometer actos ilícitos

“Por qué no le puso a otro colorado para que encabece una chapa, porque ellos necesitan el control del Estado, Cartes necesita un secretario como presidente de la República, no necesita a un colorado, elige a un secretario como candidato a presidente de la República, para controlar los negocios y acrecentar su fortuna, para que el Estado no funcione, para que no funcione Seprelad y pueda hacer lavado de dinero y actividades ilícitas, para que no funcione la Policía o que la Policía esté al servicio del crimen organizado, para seguir utilizando el Banco Nacional de Fomento para defender sus intereses corporativos, para eso ellos quieren volver al poder de la República”, expresó el mandatario en el acto desarrollado junto a dirigentes de la zona, y en coincidencia con el cumpleaños del senador Juan Afara.

El titular del Ejecutivo mencionó que el ex presidente busca tener una Fiscalía a su medida, para evitar todo tipo de control y poder utilizarla como garrote político para sus adversarios.

“Buscan una Fiscalía sorda y muda para ellos y que sea rigurosa para los que pensamos diferente, para utilizar como un garrote las instituciones de la República para defender sus actividades ilícitas, y para eso quieren volver a utilizar a nuestro partido, y lamento que muchos dirigentes se dejen utilizar”, mencionó.

Compra. El mandatario se refirió a la dirigencia de su partido y aseguró que muchos de ellos se venden por migajas para defender al líder de Honor Colorado.

“Sus dirigentes que se dejan utilizar, se les compra con migajas que se cae de la mesa, mientras que ellos acumulan grandes fortunas y les utilizan como trapo de cocina”, expresó.

“Oreko precio hikuái y son baratos, porque en vez de estar aquí defendiendo la línea histórica del coloradismo se arrodillan ante el dinero malhabido, traicionando la bandera del coloradismo”, refirió.

En otro momento, Abdo volvió a reivindicar a Stroessner y dijo que, en homenaje a su padre, secretario privado de “un gran colorado, el Gral. Alfredo Stroessner” decidió salir a la cancha y defender al coloradismo y ganarle a Horacio Cartes.

“Estas son las verdades de piedra que no pueden escuchar y que nosotros tenemos la obligación de defender; necesita volver al poder para su supervivencia; tengo una obligación moral y no tengo temor de defender a cara descubierta la historia de Bernardino Caballero”, refirió.

El mandatario sostuvo que Wiens batió un récord de rutas asfaltadas durante su gestión.

“En cinco años con pandemia vamos a culminar 4.000 km de rutas asfaltadas, eso es auditable, con su capacidad de gestión yo le agradezco que haya asumido este compromiso con el país, tenemos una dupla de gente decente y gente digna, eso espera la ciudadanía, van a ser difíciles las elecciones que vienen, tenemos gente honesta y trabajadora de comprobados resultados en la gestión pública, con silencio y humildad el 18 de diciembre vamos a tener una gran victoria, vamos a seguir desarrollando esta nación, Wiens me ayudó en muchas obras inéditas”, sostuvo.



Cartes quiere una Fiscalía sorda y muda para defender sus actividades ilícitas y para utilizar las instituciones como garrote político.



Los dirigentes se arrodillan ante el dinero malhabido, son baratos; él (Horacio Cartes) necesita volver al poder para sobrevivir.