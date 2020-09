Abdo condena uso de niños en filas del EPP como “escudos humanos”

El mandatario aseguró que en nuestro país se respetan los derechos humanos.

“Condenamos enérgicamente el terrorismo y a los grupos criminales que utilizan hoy niños y adolescentes como escudos humanos para protegerse, que los explotan, los exponen a la violencia, los adoctrinan y entrenan en el uso de armamentos. Niños que deberían estar en sus hogares son utilizados por delincuentes que recurren al secuestro, la extorsión y el narcotráfico para mantenerse, que imprimen dolor en nuestras familias. Paraguay lo está sufriendo”, sostuvo.

Remarcó que el país sigue firme en la lucha y que no descansará hasta que les caiga todo el peso de la ley.

“Esto me lleva a ratificar el deber de proteger a los habitantes de mi país de estos grupos criminales que pretenden justificar sus conductas ilícitas con narrativas camufladas de ideología, apoyados por aparatos de propaganda diseñados para distorsionar la verdad. La ilegalidad es audaz al momento de encubrirse, es muy hábil en adquirir fachadas de bondad y altruismo, pero el Paraguay no se deja engañar y no descansaremos hasta que les caiga todo el peso de la ley”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a los organismos financieros multilaterales a rediseñar sus estrategias para fomentar la reactivación económica, con una mirada más humana, ante la situación generada por la pandemia.

En otro momento, recalcó una vez más la importancia de avanzar en la negociación entre Mercosur y la Unión Europea, con miras a la pronta firma del acuerdo, así como con la Asociación Europea de Libre Comercio.

“En el espíritu integracionista de aumentar el intercambio comercial y lograr beneficios mutuos para las economías y sociedades, el Paraguay apuesta a la pronta firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)”, mencionó.

Asimismo, enfatizó en el fuerte impacto que representa el Covid-19, circunstancia que mantiene a los países más unidos que nunca por el espíritu solidario.

“El coronavirus vino a cambiar la realidad de todos y trajo consigo mucho dolor e incertidumbre, pérdidas de innumerables vidas y una fuerte presión sobre los sistemas de salud de todos los países. Coincido con la canciller alemana Angela Merkel”, mencionó.