Abdo cambia a Petta, Villamayor y Romero como respuesta a reclamos

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció ayer cambios en su Gabinete con el fin de descomprimir las manifestaciones en contra de su gestión al frente del Ejecutivo. Sin dar la cara, y a través de un mensaje a la ciudadanía luego de mantenerse en silencio por varias horas, el mandatario anunció que los ministros de Educación Eduardo Petta, el jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor y la ministra de la Mujer Nilda Romero fueron separados de sus cargos.

El titular del Ejecutivo aún no anunció quiénes serán los reemplazantes de los mismos y solo dijo que en los próximos días emitirá los decretos correspondientes.. Los cambios se dieron luego de la protesta generalizada realizada al viernes en horas de la noche y ayer por ciudadanos autoconvocados. El mensaje del mandatario fue vacío y dirigido sobre todo al sector político, sin anunciar hechos concretos para la ciudadanía que espera ansiosa la llegada de más medicamentos y vacunas, y no simplemente cambios de nombres en algunos ministerios. “Fuimos testigos de la manifestación pacífica de un sector importante de la ciudadanía que se autoconvocó, nuestro país vive días muy difíciles por la pandemia, mi compromiso es escuchar a todos, para rectificar el rumbo prestando atención a todas las críticas, soy consciente de que la gente espera cambios y voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación y esta semana seguiremos evaluando otros cambios, voy a designar cambios en Salud, Educación, Gabinete Civil y Mujer, tendrán todo mi respaldo si cumplen con las expectativas”, sostuvo durante su mensaje. La manifestación #EstoyParaElMarzo2021 se desarrolló el viernes y ayer, con un importante número de personas que llegaron al centro asunceno para repudiar la falta de medicamentos en plena pandemia por el Covid-19 y la corrupción pública. La protesta pacífica fue teñida de violencia luego de que un reducido grupo empiece desmanes y esto desatara una represión policial que se extendió por varias calles del microcentro capitalino. Las corridas, los enfrentamientos con manifestantes y la represión de antimotines y la Agrupación Montada de la Policía dejaron un tendal de heridos y destrozos en la vía pública. En horas de la mañana de ayer, el jefe de Estado se refugió en la residencia presidencial y recibió a una gran cantidad de seccionaleros, a quienes les pidió apoyo y se jactó de sus obras realizadas en dos años y medio de gobierno. También aprovechó la ocasión para felicitar a la ciudadanía por la movilización pacífica realizada y dijo que “hay que saber escuchar”. “Quiero garantizar la libertad de expresión, lamento mucho que por causa de unos pocos se haya contaminado la manifestación de ayer, la violencia nunca es el camino, expreso mi solidaridad con los heridos, no quisiera ver más enfrentados entre sí a paraguayos, nuestro país no necesita un escenario de enfrentamientos, sino de entendimiento y unidad”, exclamó. Durante su mensaje, el jefe de Estado hizo énfasis en la necesidad de cumplir los protocolos sanitarios para hacer frente al coronavirus. “Nuestros médicos, enfermeros y personal de blanco están dando una batalla decisiva, les pido que sigamos siendo responsables con los protocolos, necesitamos la responsabilidad de todos, el país nos necesita unidos, estoy seguro de que vamos a sortear este acontecimiento sin precedentes como es una pandemia, me toca gobernar en un momento único, pero saldremos adelante de esta crisis y eso requiere de todos, voy a demostrar un espíritu democrático”, expresó el mandatario en un tibio mensaje dirigido a todos los ciudadanos tratando de descomprimir protestas.



grabado. En el segundo día de movilizaciones, Marito no dio la cara, pero sí un mensaje grabado.



renuncia. El mandatario hizo caso omiso al pedido ciudadano y aseguró que continuará.



unidad. Dijo que le tocó gobernar en un momento inédito y pidió cumplir protocolos



CRISIS POLÍTICA Y NUEVO VIRUS DEL SIGLO