Abdo asegura que no cedió nada a HC y se desliga de corrupción

El presidente Mario Abdo Benítez volvió a deslindar su responsabilidad sobre la corrupción y afirmó que él no puede apresar a ninguna persona. Reiteró que la investigación sobre casos de corrupción no depende del Poder Ejecutivo, sino que está en manos del Poder Judicial y la Fiscalía. Aseguró que no cedió nada al cartismo a cambio del pacto con dicho sector.