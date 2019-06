Abdo afirma que sentencia es referencia en el mundo y da fuerzas al Paraguay

Señaló que el caso que ganó Paraguay ante la Corte IDH será una referencia en la historia del mundo.

“Genera esperanza para litigar con espíritu de justicia y que toda la región esta aplaudiendo”, destacó.

Dijo que los paraguayos tenemos que sacar el alma derrotista y que Paraguay no está para perder nada.

“Tenemos que sacar los paraguayos ese espíritu del alma derrotista. Cuando me fui ahí (a San José de Costa Rica), me fui con las ganas de ganar. En la vida me tocó enfrentar muchas adversidades”, aseveró. Agregó que “no tengo el espíritu ni el alma derrotista”.

Afirmó que solicitó personalmente al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para que cancele el estatus de refugiados que gozan Arrom y Martí. “Esta sentencia de la Corte nos da una mayor fuerza. Es la primera vez en la historia, desde la creación de la Corte, que un Estado gana un caso”, aseveró.

Apuntó que este caso va a ser referencia en la historia del mundo y, principalmente, de quienes son parte como miembros de la Corte IDH. “Esto que logró el Estado paraguayo es la primera vez en la historia”, significó.

Acotó que es una sentencia que se ganó estudiando el fondo de la cuestión. Recalcó que es un logro histórico y que genera esperanzas para que Paraguay pueda litigar con justicia.

Mencionó que los demás países de la región aplaudieron la decisión que sirve para reconstruir la credibilidad del organismo como la Corte IDH, donde se plantean casos emblemáticos.