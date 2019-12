Abdo acepta críticas y asegura que sigue generando confianza

Aprovechando un acto oficial de entrega de subsidios habitacionales, el mandatario aprovechó para remarcar que sigue gozando de la confianza de la gente y que no le interesa el aplauso a las autoridades.

“No estamos aquí para engañar a nadie, ni para manipular a nadie (...) tenemos compromisos múltiples y lastimosamente hay que ir seleccionando proyecto por proyecto”, aseveró.

Reforzando las ideas del cumplimiento de los compromisos de campaña, indicó que a él no le creen muchas veces. No obstante, acotó: “Aunque yo creo que a mí sí me creen, a pesar de que tratan de destruirme y desprestigiarme, la gente me sigue creyendo”, enfatizó.

Durante la misa central de Caacupé, el domingo, el obispo Ricardo Valenzuela repasó los flagelos que oprimen al pueblo y entre ellos mencionó los hechos de corrupción que salpican a la clase política, como el escándalo en la renegociación de tratados de las hidroeléctricas binacionales; así como el negociado de tierras que tiene como implicado a un ex secretario de Estado.

confianza. Abdo remarcó que hay que recibir a la gente y hay que hablar con la verdad, aunque la gente quede decepcionada, para reconstruir la confianza. “Es importante que la gente vuelva a creer en su presidente”, indicó. Apuntó que no se podrán solucionar todos los problemas en cinco años de mandato.