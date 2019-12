A un año de incautación de azúcar hablan de millonaria pérdida

El representante de IPSA, Arnaldo Lezcano, aseguró que en el 2017 hicieron un acuerdo tripartito con la Azucarera Manduvira, IPSA y Trading, que fue la que exportó la carga de azúcar. “Le dije a los inversores que vengan a Paraguay, que si trabajamos en regla no lo van a molestar y fue al revés”, refirió.

Asegura tener en condiciones las documentaciones que demuestran que la carga no es contrabando. “Demostramos una liquidación de pagos de despacho aduanero de 2.400 millones”, indicó.

Según la resolución fiscal del 29 abril del 2019, dice que “se observa en ellos todos los requisitos exigidos para la importación de azúcar”, y se ordenó el deslacrado del depósito de la firma Bencovics, donde se encontraba la carga. Sin embargo, en vez de eso se inició un sumario.

“Lo único que podían objetar es una falta de sello de lote en las bolsas, y la Fiscalía brasilera aclara que no usan por ser una trading”.

La Dirección Nacional de Aduanas explicó que, según el informe del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa sí tiene licencia previa pero no trazabilidad (que es la forma de identificar), puesto que no tenían impreso ningún número de lote “por lo tanto, no se puede constatar su origen y menos asociarlas a las declaradas por Manduvira”.

A finales de noviembre de este año, International Post SA solicitó un amparo laboral para la entrega de la mercadería incautada, lo cual fue concedido por el juez Tadeo Zarratea, y al deslacrar 2.345 bolsas ya no estaban, denuncian. Lezcano habló de una pérdida de G. 4.900 millones. El amparo fue apelado por Aduanas y la carga echada a perder, no se puede retirar del lugar.