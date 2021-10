A un año del billetaje, persisten las quejas por las validaciones

Usuarios manifiestan que el uso es práctico, pero un problema frecuente es la validación del plástico en los buses que no tienen la máquina de la misma empresa proveedora de su tarjeta, motivo por el cual deben descender nuevamente de la unidad y esperar por horas el bus con el equipo validador correspondiente de su pase.

“Me subí a un 41 con mi tarjeta Jaha, yo cargué saldo a través de la app, pero a la hora de subirme en el validador me indicó como que no tenía saldo”, denunció Guido Martínez, usuario.

“Utilizar las tarjetas electrónicas es práctico, el inconveniente es cuando el validador no te reconoce el saldo que cargaste. Deben solucionar ese inconveniente”, manifestó Rosana Álvarez, quien esperaba bus en el microcentro para irse a su trabajo.

REGULADAS. Una problemática constante que los usuarios aprovechan para denunciar es la regulada de buses.

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, había mencionado que los buses operan hasta las 23:00; sin embargo, una gran cantidad de pasajeros denunciaron que deben esperar por horas las unidades de transporte y que en horas de la noche y fines de semana, es imposible encontrar una unidad.

“Yo estoy esperando como media hora el 36 y la Línea 23 que va a Piquete Cué, hace mucho tiempo que se demora así el 23. Los fines de semana incluso espero de 45 minutos a una hora. En mi trabajo pido salir más temprano porque ya no hay colectivo que me lleve a mi casa. La Línea 36 pasa hasta las 19:30 después más tarde ya no hay“, reclamó Ronny Lovera.

multas. El Viceministerio de Transporte (VMT) emitió un comunicado recordando que continúa en vigencia la Resolución GVMT N° 223/2021, en la cual se establecen los parámetros del rendimiento en intervalos que deberán cumplir las empresas.

Las firmas que fueron multadas son las líneas: 2, 7, 99, 52, 101 B, 21, 128, 29, 26, 18-1, 15-1, 15-2, 15-3, 47, 85 y 187. Las empresas sancionadas recibieron una multa de 500 jornales mínimos, equivalentes a G. 44 millones.



