A sus 71 años sigue dedicando su vida a la comunidad

Todas estas actividades las desarrolló en simultáneo con su trabajo como industrial metalúrgico. “Para mí el servicio a los demás siempre fue una forma de contribuir con la comunidad en diferentes aspectos, hace poco dije que ya me retiraba de todo, pero era imposible teniendo en cuenta que aún tengo la energía como para seguir ayudando”, dijo.

Son casi 50 años que presto servicio voluntario en muchas instituciones, actualmente presido el Cuartel de Bomberos de Bella Vista y Apadem, pero sigo activando como miembro en muchos otros entes que prestan servicio a la comunidad en distintos rubros como el deportivo, benéfico, social, económico etc.”, señaló. “A veces parece que ya me canso, pero después pienso y digo que todavía puedo dar de mí y entonces sigo no se hasta cuándo”, dijo. Don Hansi dice que siempre pudo amalgamar sus tareas privadas con sus actividades y compromisos con las instituciones. “No es fácil cumplir con la familia, el trabajo y con las responsabilidades asumidas con las distintas instituciones, pero gracias a Dios siempre pude manejar bien todo, sobre todo tengo que agradecer a mi familia que me respalda siempre”, señaló.

Destacado como industrial metalúrgico en la fabricación de maquinarias para las empresas yerbateras, los silos y para otras industrias que utilizan estructuras de metales, Juan Guido Gallas Richter menciona que tiene un gran apoyo de su esposa y de sus dos hijos. “El cariño y la unión familiar es y fue siempre un gran soporte para todos mis emprendimientos”, agregó.

Dijo que servir a los demás es una vocación que trae desde niño y que es una de las mejores obras que un ser humano puede hacer. “Servir a la comunidad es una gran obra, porque uno se siente bien cuando puede aportar en favor de los demás, es lo que hice en toda mi vida desde mi niñez”, sentenció.

Actividad. Actualmente es el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bella Vista, institución fundada por él con otros vecinos; es presidente de la Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Físicos y Mentales, Apadem de Colonias Unidas, institución benéfica de la que también fue fundador; es miembro de la comisión directiva de la Junta de Saneamiento de Bella Vista, miembro de la comisión del alcantarillado sanitario; fue presidente de la comisión cooperadora de la escuela Carlos Antonio López, miembro y socio vitalicio del Club de Pesca de Bella Vista, miembro fundador de la Asociación de Clubes de la Rivera del Paraná, miembro de la Federación de Escuelas Privadas de Itapúa, miembro de la comisión directiva de la escuela Pedro Juan Caballero, fundador del Club Unión de Bella Vista, miembro de la Federación de Básquetbol de Colonias Unidas, miembro del Proyecto de Desarrollo Comunitario, Prodeco, fundador de la Guardia Civil; fue socio fundador y actual miembro de la Cooperativa San Florian, antiguo miembro de la comisión de la parroquia San Cristóbal de Bella Vista, miembro de la Asociación de Bomberos de Itapúa, fue concejal municipal, presidente de la Junta Cívica durante muchos años, convencional y presidente del comité del PLRA.