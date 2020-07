¿A quién buscas?

El papa Francisco al respecto de la lectura de hoy que nos pueda ser de utilidad para el momento actual reflexionó: “En el Evangelio de hoy, nos damos cuenta que no es fácil estar abierto a Jesús. No se da por descontado aceptar la vida del Resucitado y su presencia entre nosotros”.

“El Evangelio nos hace ver diversas reacciones: la del apóstol Tomás, la de María Magdalena y la de los dos discípulos de Emaús: nos hace bien compararnos con ellos: Cada uno por diferentes caminos. Buscaban entre los muertos al que está vivo, y fue el mismo Señor el que corrigió el rumbo”.

“Y yo, ¿qué hago? ¿Qué rumbo sigo para encontrar a Cristo vivo? Él estará siempre cerca de nosotros para corregir el rumbo si nosotros nos hemos equivocado”.

“Jesús no está en el sepulcro, ha resucitado, Él es el Viviente, Aquel que siempre renueva su cuerpo que es la Iglesia y lo hace caminar atrayéndolo hacia Él”.

“’Ayer’ es la tumba de Jesús y la tumba de la Iglesia, el sepulcro de la verdad y de la justicia; ‘hoy’ es la resurrección perenne hacia la cual nos empuja el Espíritu Santo, donándonos la plena libertad”.

“Tenemos necesidad de sentirnos, repetir y de recordarnos mutuamente la advertencia del ángel”.

“Esta advertencia: ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo?, nos ayuda a salir de nuestros espacios de tristeza y nos abre a los horizontes de la alegría y de la esperanza...”.

“Pero miren, hermanos y hermanas, Él está vivo, está con nosotros. No vayamos por tantos sepulcros que hoy te prometen algo, belleza… y luego no te dan nada. Él está vivo. No busquemos entre los muertos al que está vivo. Gracias“.

