A préstamo, Pitta no se va

Se confirmó el interés de Pumas de México por contar con el delantero de Olimpia, Isidro Pitta. Pero tanto el jugador como el club dejaron en claro que si no es por una venta por un buen monto, el punta de 21 años no se mueve de Para Uno. “El préstamo no es opción para mí o el jugador, además en Olimpia él tendrá oportunidad de jugar con todas las competencias que tendrá el club este semestre”, apuntó Juan Dragotto, representante del jugador en charla con FALG (1080 AM). Por su parte, las negociaciones de Olimpia con Huracán por Saúl Salcedo empiezan a complicarse. David Garzón, candidato a presidente de la oposición de Huracán, expresó también en FALG que el Decano indefectiblemente deberá aumentar su oferta, ya que por ahora sería deficitario para el club, según Garzón.