“A partir de ahora se reparten todas las cartas para el 2023”

A partir de ahora, agrega, se reparten todas las cartas. En el Partido Colorado la confrontación será entre el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que cree será el candidato del movimiento Colorado Añetete, liderado por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y por el otro lado, Horacio Cartes con su candidato, Santiago Peña. La tensión se producirá entre estos. Aunque Abdo Benítez prácticamente “se escondió”, porque es muy cuestionado, durante el proceso electoral que concluyó con los comicios del domingo. “Mandó a su representante, Hugo Velázquez, a los mítines políticos celebrados en distintos puntos del país porque va a ser el candidato de Añeteté que va a enfrentar al grupo de Honor Colorado”, afirmó.

Así el panorama, “va a haber una elección interna muy dura dentro del Partido Colorado, como lo será en el Partido Liberal si Efraín Alegre no descabalga y no se pone de acuerdo con Norman Harrison, que es el que tiene realmente los recursos”.

En el Frente Guasu existe una situación parecida, hay dos sectores.

“Creo que si realiza un trabajo maduro e inteligente, la oposición tiene todas las posibilidades de hacer un buen enfrentamiento al Partido Colorado a nivel nacional”, insistió.

Narcotráfico Galeano Perrone advierte que también debe tomarse en serio lo que ocurre en las frontera, y no mirar solo Asunción o Central. “Es muy violenta, ha habido muertes, atentados, y se ha sembrado el miedo. La gente tiene miedo de participar. Sobre todo en Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Canindeyú. En estos lugares, si no estás patrocinado por un narcotraficante, prácticamente no tenés nada que hacer como candidato”, apuntó.

La plata del narcotráfico se ha impuesto en estas regiones, como condición sine qua nom para poder tener una buena campaña. Para él esto representa una verdadera amenaza. Manifestó que se ha instalado como natural el sicariato que con cada período electoral aumenta.

“Esto es lo más grave, lo más delicado para la institucionalidad y para el republicanismo”, resalta.

Más aún porque las instituciones que deben investigar y combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado “no tienen la capacidad”, dice.



Horacio Galeano P.

analista político.