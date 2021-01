A nombre del hijo de RGD pasó la propiedad de otra presunta víctima

El abogado Horacio Fialayre llegó hasta la Redacción de ÚH, con otro caso contra Ramón González Daher (RGD), en representación legal de Epifanio Aquino Rojas, ex mánager de jugadores del fútbol, a quien defiende tras ser acusado por estafa por una denuncia promovida por el potentado ex titular de APF.

Aquino accedió a un préstamo de USD 60.000 y dejó como garantía tres cheques firmados sin fechas y el título de un inmueble de 80 ha. ubicado en San Pedro del Paraná, que ahora ya está a nombre de Fernando González Karjallo, hijo de Ramón, precisó el abogado.

La deuda fue saldada en el 2011, pero Aquino no pudo retirar los cheques, ni el título de su inmueble, debido a que el ex dirigente deportivo no se hacía encontrar o si se encontraba, le decía que tenía en otro lugar los cheques.

“Nunca devolvió los cheques y seis años después, en el 2017, Ramón lo ejecutó sabiendo que la cuenta estaba cancelada hacía seis años. Luego fue y realizó la denuncia por estafa contra Aquino en la unidad fiscal de Luque”, relató el abogado.

Primeramente, el caso fue investigado por el fiscal Néstor Cañete, quien imputó por estafa a Aquino, pero meses después el agente fue removido de su cargo y la causa fue designada a la fiscala Sonia Pereira, quien declaró la rebeldía del ex representante de jugadores, porque este no se presentó a declarar ante el Ministerio Público.

“Nunca le notificaron”, resaltó Fialayre, quien contó que una vez, en una barrera de control policial, lo detuvieron a su defendido, de 81 años, enfermo de cáncer y en silla de ruedas por la amputación de una de sus piernas.

El 23 de diciembre pasado, la fiscala Pereira debía presentar su acusación contra Aquino, por ello Fialayre se presentó dos días antes para verificar lo nuevo de la carpeta fiscal, ya que solicitó a la Fiscalía que notifique a RGD a declarar. Sin embargo, la fiscala no mostró lo nuevo de la carpeta fiscal, ni la declaración del empresario luqueño, y presentó la acusación.

“La fiscala me ocultó tres días la declaración de Ramón, me fui el lunes 20, martes 21 y miércoles 23, y no me dio la declaración y se fue a acusar a mi cliente”, detalló el profesional del Derecho.