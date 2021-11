A-ha ofrecerá recital en Paraguay

La aclamada agrupación musical A-ha (foto) visitará el país para ofrecer un recital el domingo 27 de marzo, en la Arena SND de la Secretaría Nacional de Deportes, en el marco de la gira mundial Hunting High And Low, que se lleva adelante en celebración a los 35 años del lanzamiento del álbum presentado en 1985, que contenía temas como Take on me, Train of thought, entre otros clásicos temas. Las entradas para el recital producido por G5pro y Move Concerts estarán habilitadas a partir del sábado 27, en los puntos de venta habilitados de Ticketea y a través de ticketea.com.py.