¡A bailardesde casa!

Para la cita online, Lis recrea sus habituales clases presenciales. “Hago la misma temática: Arrancamos con un calentamiento, luego inicia la rutina con pequeñas pausas para descansar y finalizamos con un estiramiento”, relata.

La iniciativa surgió para brindar entretenimiento a las personas que se quedan en casa pero a la vez ayuda a mantenerse en forma. “En una clase podemos perder entre 300 a 350 calorías aproximadamente”, destaca.

Pueden participar todas aquellas personas que tengan ganas, refiere al momento de aclarar que si la persona tiene alguna limitación a nivel de lesiones o dolores, le recomiendo normalmente que hagan lo que puedan o consulten si es recomendable para ellos realizar la actividad.

Lo más pedido. Según los pedidos de los alumnos virtuales se prepara la agenda semanal que es bastante variada. “Los ritmos brasileños de los 90, retrotones, cumbias. La verdad no me centro en un solo estilo, bailamos desde pop en inglés hasta mambo. Pero la música brasileña es la que no puede faltar en ninguna clase”, refiere.

La interacción con los participantes es constante y se extiende incluso después de terminada la rutina, además de traspasar las fronteras. “Recibo videos de mamás, niños, papás siguiendo mi clase y eso es lo más lindo, se convierte en una actividad para la familia. Me escriben de países como España, EEUU, Australia, México diciendo que siguen mis clases y lo mucho que se divierten, eso ya es más que motivacional para mí”, señala.

La profesional destaca que lo que empezó siendo como una iniciativa para otras personas, hoy lo es también para ella. “Personalmente me ayudó a sobrellevar de una mejor manera la cuarentena”, explica.

La experiencia la llevó a explorar la posibilidad fuera del aula. “También lo veo como una oportunidad de reinventarnos como negocio. Las clases virtuales se convirtieron en una nueva herramienta de trabajo lo cual me parece sumamente interesante y genial”, señala y agrega que con las clases explora la posibilidad de preparar los videos para otras plataformas. “Hay planes de reactivar mi canal de YouTube y de implementar las clases online como un servicio más ofrecido por la academia. Sería una chance para aquellas personas que no coinciden con horarios de clases presenciales, que tal vez tienen un poco de vergüenza de bailar en público”.

ESCUELA EN CUARENTENA. Lis lleva adelante hace 4 años su academia LT Centro de Expresión Artística. En el lugar se desarrollan clases de baile, pole dance y acrobacia en telas para personas de todas las edades. Señala que desde el momento que la cuarentena fue decretada, cerraron hasta nuevo aviso. No está siendo un camino fácil pero están esperanzados en retomar sus actividades. “Apenas estábamos iniciando el año, veníamos de meses complicados como enero y febrero, de la epidemia del dengue y ahora encarar esto, fue un bajón importante. Pero somos positivos con mi equipo, estamos listos para volver con todo y con todas las normas necesarias”, finaliza.