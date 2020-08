A 80 años del asesinato de León Trotsky, La Pluma

Han pasado 80 años desde el asesinato de León Trotsky, La Pluma. El 20 de agosto de 1940, mientras se encontraba exiliado en Coyoacán (México), el revolucionario ruso fue herido en la cabeza por un asesino estalinista; murió al día siguiente. La lucha de Trotsky por la causa de la clase trabajadora y el socialismo internacional, y sobre todo sus ideas, siguen siendo de gran actualidad.

Lev Davidovich Bronstein nació en 1879, con el seudónimo de León Trotsky (lo tomó de un carcelero que conoció cuando fue detenido en 1899), junto a Lenin, fue probablemente el marxista más importante del siglo XX. Desde su más tierna juventud, cuando pasaba las noches produciendo volantes y folletos revolucionarios acabando en la cárcel y el exilio siberiano por ello, hasta su asesinato en 1940, trabajó incesantemente por el movimiento revolucionario y plasmó ideas que también son muy importantes en el siglo XXI.

En la primera Revolución Rusa de 1905, con tan solo 26 años, ya era presidente del Consejo de Trabajadores de San Petersburgo. Tras la derrota, volvió a ser condenado a prisión y al exilio siberiano, pero finalmente escapó por segunda vez y continuó su labor revolucionaria desde el exilio. Formuló la teoría de la "revolución permanente", que fue crucial para el éxito de la revolución de 1917.

Posición internacionalista

Durante la Primera Guerra Mundial, Trotsky adoptó una posición internacionalista constante. Fue el autor del “Manifiesto de Zimmerwald” (1915), que intentó unir a los oponentes revolucionarios de la guerra en el movimiento obrero. En la Revolución Rusa de 1917 desempeñó un papel destacado como organizador del levantamiento en Petrogrado. En el primer gobierno revolucionario dirigido por Lenin, Trotsky fue el primer Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, responsable de las negociaciones de paz con el gobierno imperial alemán y el firmante del Tratado Brest-Litovsk.

Durante la sangrienta guerra civil y la guerra de invasión, cuando la Rusia soviética fue invadida y ocupada por 21 ejércitos de intervención extranjera y estaba en juego la supervivencia de la revolución, Trotsky organizó el Ejército Rojo y dirigió personalmente la lucha contra los ejércitos blancos contrarrevolucionarios. Permaneció designado Comisario del pueblo para la Guerra, hasta 1925. El papel de Trotsky en la consolidación del primer estado obrero del mundo, no se limitó al Ejército Rojo. Después de derrotar a la contrarrevolución, también fue responsable de reconstruir el sistema ferroviario destruido. Junto con Lenin, desempeñó un papel destacado en la construcción de la Tercera Internacional. Escribió manifiestos y muchos de los artículos de política más importantes para los primeros cuatro congresos mundiales de la Internacional Comunista (1919 a 1922).

La revolución traicionada

Contra la degeneración de la Unión Soviética: después de la muerte de Lenin en 1924, Trotsky lideró una lucha contra la degeneración burocrática de la Unión Soviética. Fue una lucha que Lenin había comenzado desde su lecho de muerte. Trotsky fue el primero en defender la idea de los planes quinquenales, que inicialmente Stalin y sus partidarios rechazaron. Luego defendió constantemente las tradiciones revolucionarias, democráticas e internacionalistas de la Revolución de Octubre de 1917.

Proporcionó un análisis marxista científico de la degeneración burocrática de la Revolución Rusa y una explicación del ascenso de la burocracia estalinista en obras como “La revolución permanente” (1930), “La revolución traicionada” (1936) y la obra biográfica “Stalin” (1941).

Debido a sus ideas, fue cada vez más apartado de sus funciones; a fines de la década de 1920, excluido del partido, desterrado a Alma-Ata (Kazajstán) y finalmente exiliado. Pasó la última década de su vida en el exilio en Turquía, Francia, Noruega y finalmente en México.

Mientras otros capitulaban ante Stalin, él asumió la lucha casi sin ayuda, fundó la Oposición Internacional de Izquierda (OIT) y defendió el marxismo revolucionario. Analizó a la Unión Soviética bajo Stalin, como un estado obrero degenerado y una sociedad de transición entre el capitalismo y el socialismo; rechazó designaciones como capitalismo de estado, socialismo o incluso comunismo para este estado. Para él, el estalinismo era una expresión de una contrarrevolución política, que resultó del aislamiento de la Revolución Rusa, en un país atrasado y condujo a un crecimiento masivo de la burocracia en el partido y estado.

Stalin fue el jefe de esta contrarrevolución política. Pisoteó el legado revolucionario de octubre y siguió la idea antimarxista del "socialismo en un solo país". La lucha entre la OIT y el estalinismo fue, en el verdadero sentido de la palabra, una lucha a muerte. Durante las purgas de la década de 1930, 18 millones de personas fueron arrestadas y enviadas a campos de trabajo bajo cargos falsos, de los cuales unos cinco millones murieron de hambre, enfermedad o ejecutadas.

Tradiciones revolucionarias

Los escritos de Trotsky de 1928 a 1940 también abordaron los problemas inmediatos del movimiento obrero internacional (Revolución China, Fascismo, Revolución española y Guerra civil).

Stalin vio las tradiciones revolucionarias de la Revolución de Octubre como una amenaza para el gobierno burocrático. Movilizó todas las fuerzas para eliminar a quienes defendían y encarnaban las ideas de Lenin y la revolución mundial. Todos los recursos del estado estaban ahora orientados hacia un intento de asesinato contra Trotsky. No pasó mucho tiempo antes de que Stalin asesinara a varios de los colaboradores de Trotsky, siete de sus asistentes y cuatro de sus hijos. Muchos compañeros habían sido asesinados por orden de Stalin como resultado de los juicios de Moscú de 1936-1938.

La lucha de Trotsky fue ante todo una defensa del legado revolucionario. Luchó predominantemente contra la corriente y buscó formar cuadros nuevos y jóvenes para la revolución futura. Stalin nunca entendió que no se pueden matar las ideas. Los escritos de Trotsky constituyen una profunda contribución a la teoría marxista, una herencia revolucionaria para la nueva generación. Son un tesoro del entendimiento marxista, una fuente invaluable de conocimiento. Stalin no logró borrar de la memoria histórica los logros de Trotsky. No fue Trotsky sino Stalin quien se convirtió en el sepulturero de la revolución.