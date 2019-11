A 12 años, Corte rechaza aclarar el fallo que absolvió a Lino Oviedo

El ahora ex senador José Manuel Bóbeda había planteado una aclaratoria contra lo resuelto en el recurso de revisión dictado por el pleno del Máximo Tribunal.

Lo que Bóbeda quería es que la Corte decidiera si la resolución que absolvió de culpa y pena a Lino Oviedo también le favorecía, en el sentido de absolverlo también a él del caso.

El pleno de la Corte fue integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, Miryam Peña, Eugenio Jiménez, y los camaristas Arnulfo Arias, Mirtha González de Caballero, Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander, Bibiana Benítez y Cristóbal Sánchez.

En el caso, el ahora ex senador José Manuel Bóbeda había sido condenado a tres años de prisión por insubordinación contra la autoridad legalmente constituida, en ese entonces, el presidente Juan Carlos Wasmosy.

Con la aclaratoria, que promovió a través de los abogados María Bóbeda, Rodrigo Galeano y José Ibarra, pretendía que la absolución también le favoreciera.

VOTOS. El ministro Manuel Ramírez Candia señaló que Bóbeda pedía aclarar el acuerdo y sentencia 1069 del 30 de octubre, con el argumento de que en el citado fallo la Corte omitió pronunciarse con respecto a los coimputados.

Indicaba que la ley señalaba que, si existían coprocesados, el recurso interpuesto por uno de ellos también les era aplicable a los demás.

En este caso, la sentencia del Tribunal Militar que condenó a Lino Oviedo, por el intento de golpe del 22 y 23 de abril de 1996, fue anulada, y absolvieron a Oviedo.

Sin embargo, los ministros indican que la revisión no fue planteada por Bóbeda, por lo que no tenía derecho a la aclaratoria. Además, no había nada que aclarar, por lo que rechazan la petición.







Revisión anuló la condena militar

El pleno de la Corte había dictado el acuerdo y sentencia del 30 de octubre del 2007, anulando la condena de diez años de cárcel de Lino César Oviedo, y lo absolvió de culpa y pena.

El ex militar volvió a la lucha por la presidencia de la República, pero falleció al caer su helicóptero en el Chaco, el 2 de febrero del 2013. Por la intentona golpista del 22 y 23 de abril de 1996, contra el presidente Juan Carlos Wasmosy, un tribunal militar le condenó a diez años de cárcel, mientras que Bóbeda recibió 3 años de cárcel.

Este último, luego de salir de prisión fue senador por el partido Unace.