El grupo liderado por Eduardo Berizzo trabajó ayer en doble turno y contó con la presencia de Gerardo Ortiz, Gustavo Gómez, Ángel Romero, Óscar Romero, Antonio Sanabria, Mathías Villasanti, Gastón Giménez, Richard Sánchez, Luis Amarilla, Andrés Cubas, Lorenzo Melgarejo, Hugo Martínez, Julio Enciso y José Florentín.

El entrenador baraja opciones para los cambios obligados que tendrá para el choque ante Ecuador. El capitán Gustavo Gómez fue expulsado ante Perú en Copa América y se pierde el primer juego. Fabián Balbuena y Omar Alderete son los candidatos para acompañar a Junior Alonso en la zaga.

A su vez en mitad de cancha, Alejandro Romero Gamarra o Braian Samudio son opciones como variante por Miguel Almirón, que no fue liberado por el Newcastle de Inglaterra.

Hoy se completa el grupo con la llegada de Santiago Arzamendia y Omar Alderete y mañana es el viaje con destino a Quito en vuelo chárter al mediodía.

FERREIRA CITADO. Ayer se dio a conocer la convocatoria del delantero Sebastián Ferreira de Libertad en reemplazo de Carlos González (Tigres de México). El atacante González se lesionó el pasado sábado en el partido de Tigres ante Atlas en el minuto 24 de juego y se perderá los tres partidos del combo .

Ferreira que tuvo varios procesos en formativas, pero aún no tuvo minutos con la Albirroja absoluta.



9 goles registra Sebastián Ferreira con la Albirroja juvenil. Marcó en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 22.



2-2 Fue el marcador del último partido disputado en Quito ante Ecuador (24 de marzo del 2016) camino a Rusia.



5 jugadores completaron las 5 fechas de Eliminatorias: Silva, Gómez, Alonso, Villasanti y Ángel Romero.