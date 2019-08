70 años de Mark Knopfler, el ex guitarrista de Dire Straits

Knopfler, nacido en Glasgow (Reino Unido), llegó al rock tras haber flirteado con el folk y con un bagaje de guitarrista ecléctico, admirador de la leyenda del country Chet Atkins, con quien compartía la inusual costumbre de tocar con los dedos, sin púa.

Temas de Dire Straits como Sultans of swing, Money for nothing y Tunnel of love forman ya parte de la historia del rock, gracias a la habilidad de Knopfler para componer piezas con un sonido distinto a cualquiera de las bandas de aquella época.

Pese de los éxitos y el reconocimiento como músico, el escocés, que lanzó diez álbumes en solitario desde que se disolvió el grupo en 1995, siempre rechazó la etiqueta de virtuoso que le otorgaron.

“Me gustaría aprender a tocar mejor la guitarra, que me enseñaran a hacer cosas distintas a las que hago“, dijo en una entrevista al inicio de su actual gira.

Aún incansable, Knopfler emprende de nuevo un tour en el que desgrana parte de su último álbum Down the road wherever (2018). En tanto, siempre deja algún hueco para algunos de los temas antiguos que el público le reclama.

“Son importantes para la vida de la gente. Les recuerda a su infancia, a lo que hacían cuando eran jóvenes, adonde iban, las cosas que solían hacer. Es muy especial“, declaró.

Tras varios conciertos en los últimos meses, el músico tiene programados recitales en EEUU prácticamente todos los días, desde el 16 de agosto hasta el 25 de setiembre.

A pesar de su buen estado, anunció en el primer show del tour en Barcelona, en abril pasado, que sería el último, además de revelar varias veces que se siente algo viejo.

Knopfler, que de joven fue profesor de inglés y periodista, fijó su destino como músico cuando formó Dire Straits en 1977. EFE