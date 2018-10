500 familias reciben tarjeta de Tekoporã

Fueron beneficiadas en total 507 familias de los distritos de Félix Pérez Cardozo, Coronel Martínez y Villarrica. Según las cifras oficiales, a través de este programa, en el Guairá ya suman 2.200 tarjetas entregadas, con un total de 12.695 familias recibiendo la ayuda económica de Tekoporã.

Una de las beneficiarias, Blanca Báez, dijo estar contenta con el beneficio recibido y que ayudará a sus hijos a estudiar, ya que aseguró que muchas veces faltan materiales a sus hijos para poder estudiar. Dijo también que cuenta con una huerta que podrá agrandar para el sustento de la familia.

El ministro Mario Varela dijo que “capaz que no sea mucho el monto, pero aquellos que no pasan por necesidades no lo entenderán, porque cuando no hay muchos ingresos es muy grande para los más humildes”.