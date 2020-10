20 Grandes

En una final soñada y que resultó más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió además el número redondo de 100 triunfos sobre la tierra batida de París para agigantar su leyenda en el sitio donde se volvió infalible en las trece finales.

La gesta no pasa a ser una más en la impresionante carrera del deportista ibérico, ya que con esta nueva Copa de los Mosqueteros igualó los 20 títulos de Grand Slam del suizo Roger Federer, nombre mayor del helvético, que por primera vez tendrá que compartir la gloria personal.

“Claro que me gustaría acabar como el jugador que tiene más Grand Slam al final de mi carrera. Pero no pienso en ello todo el rato (...) Para mí ahora lo importante es haber ganado otra vez el torneo que más me importa”, sostuvo el Rafa al ser consultado sobre el punto.

Nadal, de 34 años de edad, se retiró feliz de la pista francesa por estos logros y porque hizo una final brillante, la cuarta que consigue sin ceder un set, y rematada en una de sus mejores series ante un rival con una sola derrota en todo el año, aquella sufrida por descalificación en el Abierto de Estados Unidos por un pelotazo a una jueza de línea.