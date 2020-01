1917 apunta al Oscar tras llevarse el premio del Sindicato

En los últimos diez años, el ganador del premio a la mejor película en la gala de los PGA se hizo en ocho ocasiones con la estatuilla a la mejor cinta en los Oscar. Solo The Big Short (2015), que perdió ante Spotlight (2015) en los Oscar, y La La Land (2016), que no pudo obtener la estatuilla ante Moonlight (2016), alteraron en la última década la correlación entre los ganadores de los PGA y los triunfadores de la gala de la Academia de Hollywood.

De ahí que la victoria de 1917 en la 31 edición de los PGA, que acogió el Hollywood Palladium de Los Ángeles (EEUU), tenga un significado muy especial de cara a la ceremonia de los Oscar que se celebrará el próximo 9 de febrero.

“Tengo que rendir tributo a los increíbles esfuerzos de cada uno de los miembros del reparto y el equipo (de 1917)", dijo en su discurso de agradecimiento Sam Mendes, que además de director y guionista es también uno de los productores del filme.

Mendes aseguró, asimismo, que crear esta película bélica sobre la I Guerra Mundial, que tiene la asombrosa apariencia de estar rodada en un único plano secuencia, ha sido de lejos “la mejor experiencia” de su carrera.

1917, que ya triunfó en los Globos de Oro con los galardones a la mejor cinta dramática y al mejor director, venció a las también nominadas The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Knives Out, Little Women, Marriage Story, Parasite y Había una... en Hollywood. EFE