Pirelli se mostró emocionada por su conquista, pero principalmente por el apoyo del público que la alentó en todo momento: “17 años esperé por esto. Cuando me inicié hace 17 años, cuando competía en el exterior me preguntaba cuándo tendría ese apoyo del público que veía en aquellos momentos. Y hoy llegó el momento. Muchas gracias a este fantástico público que no dejó de alentarnos”.

A su vez, el maratonista Derlys Ayala quedó en la segunda posición en la competencia que tuvo su desarrollo en la Costanera de Asunción. Derlys tuvo un tiempo de 2:17:11’ y culminó detrás del ecuatoriano Christian Vasconez, que se quedó con la presea dorada con un tiempo de 02:16:34’. El podio lo completó el uruguayo Ernesto Zamora con 02:17:42’.