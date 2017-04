Zoqueteros de ayer y de hoy

Guido Rodríguez Alcalá

"Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos". ¡Cuánta actualidad tienen estas palabras de ese gran luchador de los derechos humanos, Martin Luther King! Esas palabras suenan ahora, en medio de un silencio culpable. El silencio de quienes considerábamos nuestros amigos, no porque existiera una relación de amistad, sino porque los creíamos comprometidos con el cambio. ¡Qué decepción! Matan a Rodrigo Quintana y ellos se callan. O, lo que viene a ser lo mismo, mienten acusando a quienes no tienen la culpa para seguir adelante con el plan de reelección de Horacio Cartes.